前新店區主委涉造假連署 綠營黨部：應面對法律責任

（中央社記者曹亞沿新北12日電）前民進黨新店區黨部主委吳春美涉及新北市議員陳乃瑜罷免案偽造提議書案，民進黨新北黨部執行長高碩呈今天表示，任何人跟國民黨合作涉及違法都應面對法律責任。

高碩呈說，連署書就是公民意願的表達，「連署造假就像做票」，國民黨為對抗公民力量，竟全國連署大造假。現在國民黨黨工已陸續遭檢方起訴，國民黨卻從未向全民道歉。

至於前黨務人士吳春美涉提供水利會資料協助國民黨抄名冊一事，高碩呈強調，現在已無三級黨部（區黨部），任何人跟國民黨合作涉及違法都應面對法律責任。

廣告 廣告

台北地檢署偵辦新北市民進黨籍議員陳乃瑜罷免案疑涉偽造提議書案，今天依刑法偽造文書、違反個資法等罪起訴國民黨立委羅明才新店服務處主任劉時郡、林姿伶，以及前民進黨新店區黨部主委吳春美等3人。

檢方查出，吳春美之前在民進黨內議員初選失利，曾獲林姿伶協助延續政治生命。為償還人情，吳春美利用水利會會員名冊，自行及指示家人造假666份提議人名冊。

國民黨新北市黨部主委黃志雄回應，尊重司法，但希望能秉公處理，不要有政治考量介入，該怎麼做就怎麼做。截至下午3時，記者多次致電羅明才電話，皆未接聽。（編輯：方沛清）1141212