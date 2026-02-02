前新竹區漁會總幹事童錦杰退休再成海上男兒 攜手傑出漁民陳聖傑再創漁業一片天

已退休的新竹區漁會總幹事童錦杰教民眾如何分辨竹筴魚和鯖魚，他說，魚類只要係新鮮，都是最好的健康料理。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節將屆，漁民們天天出海捕魚為自己的年終獎金加薪。去年四月甫自新竹區漁會總幹事退休的童錦杰，退休後融入「漁民」身分，隨香山金吉利定置漁場、南寮、新豐的漁船出海作業。

童錦杰表示，自己係漁民子弟，從小即從父親耳濡目染漁業作業，而當兵時，自己也是開軍艦，因此根本毋需適應期；凌晨兩、三點就出海作業，要讓民眾吃到最新鮮的漁貨。

在金吉利定置漁場工作的印尼籍移工，宗教關係不吃豬肉，魚肉成為他們最主要的蛋白質來源。（記者彭新茹攝）

童錦杰隨船出海作業的金吉利漁船，船長陳聖傑運用智慧水下無人機，提升工作效率，也兼顧潛水員的安全，因此榮獲全國傑出漁民。陳聖傑表示，前年因地震及颱風，故去年無法分年終獎金予為他工作的外籍移工，但今年漁貨豐收，將提撥十萬元作為外籍移工的年終獎金。

現今此時節，以竹筴魚、鯖魚、皇帝魚（比目魚）、象魚、劍蝦的數量最多，不時還有石斑等，至於要如何分辨竹筴魚和鯖魚呢？童錦杰說，可從魚的尾部來看，如果摸起來係硬硬的，就是竹筴魚；摸起來是軟的，則係鯖魚。而竹筴魚就是一般拿來作一葉干的魚種。

至於民眾要如何獲悉當日漁貨拍賣時間？陳聖傑說，漁貨拍賣時間與潮夕有關，皆係當天在群組通知。不少到現場購買新鮮漁貨的民眾表示，快過年了，要幫忙親戚朋友購買，一來也可以作為年節送禮之用，尤其是送給長輩，魚肉對長輩來說，是最沒有負擔的料理，讓長輩吃得健康又長壽。

童錦杰雖已退休但仍心繫新竹漁業發展，只要公部門需要他的經驗，再忙都會撥出時間給予專業意見；陳聖傑也不時關心最新漁業科技，讓漁場與時俱進，透過科技更完善管理制度。童錦杰和陳聖傑兩人攜手，再創新竹漁業一片天。