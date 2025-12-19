前新竹縣長陳進興辭世享耆壽93歲 政壇發文悼念

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣前縣長陳進興月初辭世，他是擘劃新竹縣縣治遷建竹北的推手，也是全台首位以區段徵收來開發縣治的首長。退休後雖定居在台北，仍長期關心地方發展。他辭世消息低調到告別式後才流出，這讓家鄉宗親、故舊紛表示震驚和遺憾，縣長楊文科、副縣長陳見賢、立委徐欣瑩以及竹北市長鄭朝方等紛紛發文悼念，讓新竹縣的年輕一代跟所有新移民們重新了解這名長輩對於大新竹發展的歷史意義。

陳進興1933年生，今年11月底傳出病重消息，12月5日辭世，享耆壽93歲，於12月11日告別式後才為外人所知，曾是親民黨籍新竹縣政治人物，歷任過新竹縣縣長、立法委員、台灣省政府要職。

楊文科推崇陳進興就像是另名「造山者」，不論是對新竹縣市分治，或成就新竹科學園區。他1988年曾陪同陳前縣長前往日本、韓國考察科學園區。當時陳進興為了竹科園區第2期開發全力以赴，深知若無法順利取得土地，將嚴重限制科技產業發展，所以堅定執行政策，承擔所有壓力與責任。

陳見賢說，陳進興老縣長所處的年代，竹縣尚未迎來今日科技產業的蓬勃發展，縣市分治資源有限、城鄉差距明顯。在那樣背景下，陳老縣長義無反顧的成為全台首位以區段徵收來開發縣治的首長，並獨具慧眼的選擇竹北來當縣治區域，把基礎顧好，把基層撐住！許多今天被視為理所當然的公共建設與制度基礎，正是在那個時期慢慢鋪陳完成的。

徐欣瑩說，陳進興老縣長是台大法律系高材生，大二就考取律師，大四畢業就考取國稅高考、公費留學考，為了改善家境放棄留學在台灣執業。在47歲獲得提名當選新竹縣長之前，已是竹竹苗地區首屈一指的大律師卻毅然投身公職，放棄了比縣長薪水高出30倍的律師收入，為的就是造福新竹縣。

他剛上任時，新竹縣財政困難，負債高達7億。但他展現了卓越的經營能力，8年任期屆滿卸任時，不只還清了債務，更為縣庫留下了40億的結餘款，以及價值100多億的土地資產，讓新竹縣的財政從負債累累轉為豐盈充裕，體質徹底脫胎換骨。

鄭朝方說，陳前縣長是名和藹可親的阿伯，始終語氣溫和、神情慈祥。竹北的成長與轉變有他的治理軌跡。從早年的基礎建設、產業布局，到城市逐步成形，讓後來的竹北得以承接更多人口與產業。今天大家所站立的城市樣貌，陳進興就是背後眾多前輩付出很重要的身影。

