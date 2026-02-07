前新聞局長邵玉銘87歲過世 任內宣布解嚴、開放報禁

前行政院新聞局長邵玉銘今（7）日過世，享壽87歲。《眷村雜誌》於本年台北國際書展的攤位，原訂2月8日（週日）下午4:00-5:00邀請前新聞局局長及歷史學家邵玉銘先生演講「我的童年流亡三部曲」，也因此取消。

根據《中央社》獨家報導，前行政院新聞局長邵玉銘今（7）日過世，享壽87歲。邵玉銘畢業於國立政治大學外交系，後獲美國芝加哥大學歷史學博士，曾任教於美國聖母大學及馬里蘭大學。

曾任行政院新聞局局長、中國國民黨副秘書長、外交部北美事務協調委員會主任委員、公視董事長、華視董事長、國立政治大學外交研究所所長、政大國際關係研究中心主任等職務。

廣告 廣告

邵玉銘於1987年4月22日至1991年9月20日期間擔任行政院新聞局局長，於任內代表中華民國政府宣布解除戒嚴、開放報禁等事件。

2026年2月7日病逝於臺北榮民總醫院。

【看原文連結】