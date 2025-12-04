前方事故「想閃被電腦拉回」男開特斯拉直撞慘斷牙

特斯拉追撞拖吊車，車頭全毀。（圖／東森新聞）





今（4）日凌晨國道1號的嚴重車禍，一共是4件追撞事故，其中一件竟然是在對向的北上車道。當時因為物流車貨物掉落車道，一輛拖吊車停在內側車道處理事故，結果遭到一輛特斯拉追撞，導致駕駛牙齒斷裂受傷。家人事後PO文，說當時其實已經準備要閃避，但疑似自動駕駛電腦又拉回來，才會撞上去。好端端剛出國玩回來，沒想到成了車禍傷者。

特斯拉電動車，整個引擎蓋像被撕開一樣，左前車頭跟車身插進拖吊車車板內，當時就差一點點就能閃過。記者vs.目擊民眾：「就是對面這裡倒下來，特斯拉自動駕駛沒有注意到，所以就撞上去，撞到這一台吧。」

凌晨在國道1號的重大車禍，主要事故旁又發生追撞，原本要來處理事故的拖吊車慘遭特斯拉追撞，導致28歲男駕駛牙齒斷裂送醫。

家屬PO文指出，明明已經看到大貨車故障，想要閃卻被電腦拉回來，結果還是撞上，本來開心出國回家，卻在途中遭遇車禍。

其他特斯拉車主方先生：「硬拉的話，我也是在國道遇到，前車硬要切進來的時候，它就緊急煞車，把我往右撇，看左右哪邊沒車，就往哪邊撇。」

當特斯拉開啟Level 2自動駕駛時，有車道置中、自動跟車等功能，當車偏離車道，系統會自動修正回來。會被電腦拉回來，通常就是判定偏離車道，跟緊急閃避並不相同。

其他特斯拉車主方先生：「這個硬扯是不會把你拉回來的，絕對不可能把你拉回來。你硬拉回來，就是你手放在方向盤，然後緊急事件，它幫你閃避時你會嚇到，你手在方向盤上就會嚇到。」

只有在等速情況下遇到緊急狀況，系統才有可能自動閃避；但如果是在時速破百時遇到靜止車輛，輔助駕駛恐怕無法完全閃過。也因此車主想閃，系統又修正，雙方拉扯，最後仍擦撞拖吊車，無端成了連環車禍的另一名傷者。

