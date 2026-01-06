前方阿姨結帳報「88888」神秘用途曝光 2.5萬人狂讚

不少民眾會透過捐發票做愛心。隨著無紙化消費普及，現在也能報愛心碼捐贈。一名網友分享，元旦買早餐時，前方阿姨結帳報出「88888」，他好奇詢問後才知道，原來是捐給兒童癌症基金會。這個暖心舉動吸引超過2.5萬人按讚。

一名網友昨在社群平台Threads分享，元旦當天外出買早餐，前方一名阿姨結帳時報出「88888」，讓他忍不住好奇詢問「這個會到哪裡？」沒想到阿姨轉身微微一笑，解釋這個發票將捐給「兒癌（兒童癌症基金會）」。

貼文吸引超過2.5萬人按讚，不少網友留言表示「長知識了」、「很開心知道這麼溫暖的故事」，也有人希望善意能持續傳遞，直呼未來也要加入捐發票的行列。另有內行網友補充說明，「五個8」其實象徵兒童癌症5年存活率達8成，背後意義感人。

另有從事服務業的網友提醒，民眾若想捐發票做愛心，結帳時記得直接告知「愛心碼」，而非單純說載具，這樣店員才能迅速選擇正確選項輸入，尤其在尖峰時段、人潮眾多時，也能幫助節省結帳時間。

不少網友也分享其他基金會的愛心碼，例如台灣導盲犬協會「5299」、台灣搜救犬協會「6789」、罕見疾病基金會「9527」、唐氏症基金會「321」等。有網友補充，若愛心碼太多難以記住，可以先將發票存入自己的載具，月底再登入財政部統一發票兌獎APP，進入「捐贈專區」選擇要捐出的發票，捐贈對象可自由選擇，非常方便。

