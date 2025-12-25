前日外相河野太郎訪台 林佳龍盼共同應對區域挑戰

（中央社記者楊堯茹台北25日電）日本前外務大臣河野太郎率議員團訪台，外交部長林佳龍接見時表示，台日關係密切，兩國人民情同家人，期盼台日共同應對印太區域安全與經貿等領域的挑戰。

外交部今天上午發布新聞稿指出，部長林佳龍於24日接見日本前外務大臣河野太郎、前復興大臣田中和德、前國際博覽會擔當大臣井上信治等眾議員，以及前環境大臣、參議員淺尾慶一郎，雙方就區域情勢、台日各領域交流等議題交換意見。

林佳龍致詞時表示，河野太郎曾任日本外務大臣，倍感親切。台日關係密切，兩國人民情同家人。感謝日相高市早苗與多位前首相多次在重要國際場域強調台海和平穩定的重要性，期盼未來台日深化合作，共同應對印太區域安全與經貿等領域的挑戰。

林佳龍也說，高市早苗推出的17個日本成長戰略重點領域，與總統賴清德提出的五大信賴產業有許多類似之處，盼台日深化在相關領域的交流關係。

河野太郎表示，上次訪台是2014年1月，很高興時隔11年再度訪台。聽聞2024年台灣赴日本旅遊人次逾600萬，今年1月至11月已超過600萬人次，樂見台日人員交流頻繁。另台灣日前公告全面解除日本福島5縣食品管制，相信未來雙方在經貿領域合作將更加密切。

外交部說明，該訪團於24日另拜會行政院長卓榮泰、台灣日本關係協會會長蘇嘉全。訪團成員的前數位大臣、眾議員牧島花蓮，以及前財務副大臣、參議員藤川政人25日共同參與訪台行程。（編輯：林家嫻）1141225