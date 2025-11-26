前日本陸軍高官「一週內殲滅中國艦隊」言論被挖 中網炸鍋

國際中心／倪譽瑋報導

曾在日本陸上自衛隊任官的福山隆，退役後不時會發表軍事評論。（圖／翻攝自公益財團法人協和協會官網）

近期中國與日本關係緊張，對立情緒似乎延伸到民間。日前社群平台上有網友挖出，前日本陸上自衛隊參謀長福山隆多年前曾發表，如果中國不能用彈道飛彈，日本可在一週之內把中方艦隊「全數殲滅」。該言論在過去只是軍事評論員的看法，但在中日關係緊張的現在，便引起社群熱烈討論，許多中國網友嘲諷、抨擊，部分則聲稱「並非妄言」。

日前X社群上有網友聲稱，「曾任日本海上自衛隊參謀長的福山隆，發表『一週之內全殲中國艦隊』言論」。不過，根據購書網站資訊，福山隆的正確職務應是「陸上自衛隊西部方面總監部幕僚長」並非網友所稱海上自衛隊；而他退役後持續發表軍事評論，有出席講座，也出版《國防武官的職責》等書籍。

中國媒體指稱，福山隆的「殲滅中國艦隊」言論應是在2015年左右發表，當時中國海軍還沒全面「現代化」，福山隆也以「中國不能射彈道飛彈」為前提，才有底氣這樣說。雖然只是軍事評論員的看法，但在目前中日關係緊張之際，這段話便在社群引爆極大討論。

有人批評「這發言有夠浮誇」、「他是退役已經20年陸軍長官，不是海軍，他的資訊好多都已經過時」、「日本太平洋艦隊司令都不敢講這樣的話」；也有一派反駁「日本高階將領講這話我是信的，水分不算大」、「一週之內全殲中國艦隊，並非妄言」。

