前日本首相菅直人「已失智」 妻證實：311大地震全忘光

國際中心／倪譽瑋報導

前日本首相菅直人，曾在311東日本大地震時說明局勢，如今對事件已什麼都不記得。（圖／翻攝自日本首相官邸）

日本前首相菅直人曾面對311大地震的局勢，如今的他漸漸淡出政壇。近期媒體拜訪菅直人的家，其妻子透露，丈夫已有阿茲海默症症狀，雖然日常對話口條還算清晰、不易看出失智，但對於自己任內的大事「311地震」已經什麼都不記得了，她正為媒體要來採訪相關事項感到困擾。

菅直人日本首相生涯回顧 311大地震後請辭

菅直人在2010年6月擔任日本第94任總理大臣，任內發生311大地震，但因處理失當使得支持率急跌，2011年8月26日他辭去民主黨代表職務，結束15個月的首相生涯；後續投入日本眾議院議員選舉，也為反核運動發聲。2026年是東日本大地震15週年，菅直人接到許多採訪邀約。

廣告 廣告

然而，如今的他似乎已無法受訪，外媒《FLASH》報導，日法共營電視台France10記者及川健二造訪菅直人的家，其80歲的妻子伸子夫人表示「菅直人現在處於涅槃（擺脫世俗慾望）狀態」，並且已經開始出現阿茲海默症的症狀。

輕微阿茲海默症現象 記者感嘆兩年反差大

及川健二與伸子夫人交談期間，菅直人拄著拐杖走出房間，看起來很平靜，健康狀態尚可，但說話語速度緩慢；及川健二回憶2023年12月與菅直人的會面，當時對方語氣十分活躍、笑容滿面，如今的反差讓他直呼「難以置信，畢竟才過去兩年左右」。

菅直人說話時，對於自己身上的衣服相當自豪，在討論已故政治人物市川房枝時，菅直人的口條清晰；然而問到自己的任期，他的語氣「彷彿這件事就發生在昨天」。菅直人離開後，伸子夫人才透露，2025年7月時菅直人扭傷腳踝住院，後續處於介護3級（患者需要全天候照顧才能正常生活）狀態。

妻子主動公開菅直人病情 失智「記不起地震」

介護3級通常伴隨認知能力下降等症狀，聽到這裡，想到先前日本政壇傳出菅直人罹患失智的傳言，及川健二表示「原來傳言是真的。」伸子夫人對此無奈表示，她收到很多針對311地震採訪菅直人的邀請「但他已經什麼都不記得了，這很令人擔憂…｣

拜訪的最後，伸子夫人說，她自己原本就打算公開菅直人失智一事「請隨意報導。」及川健二對此評價，作為首相和最大反對黨領袖，菅直人一直是一位鬥士，「如今，他似乎可以和家人一起平靜地度過餘生了。」

更多三立新聞網報導

台灣上空驚現變動！鄭明典示警：今晚有「很明顯輻射冷卻低溫」

千萬網紅「和獵豹賽跑」出事！大腿濺血拚死猛衝

台積電上榜！外媒精選1月必買「4檔股」 看好噴漲動能

「撒隆巴斯」百年藥廠驚傳將下市！收購案估值上看4500億

