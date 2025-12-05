前日相安倍晉三槍擊案 被告出庭首度道歉

2022年7月8日中午11點30分時許，山上徹也在行兇後被安全人員當場逮捕、壓制在地上。3年多來，本案總共進行了14次開庭審理，4日則是第5次的被告詢問。日本媒體報導指出，之前曾經出庭的安倍昭惠，4日並沒有現身法庭。

根據《讀賣新聞》整理的法庭紀錄，山上徹也在庭上指出，自己家裡是統一教的被害者，因此對於跟統一教有關的政治人物，成了他報復的目標。但嫌犯也指出，他對於安倍晉三遺孀安倍昭惠完全沒有仇恨的意思。

同時，基於同樣有親人亡故的經驗，他對於行兇造成安倍家族的傷害，自認沒有任何辯解的餘地，並且知道自己做錯了。這也是山上徹也多次出庭以來，首度為行刺安倍晉三表示歉意。

另外，山上徹也被捕後的2022年7月到2023年1月為止的半年間，司法單位特地商請大阪紅十字醫院的精神科醫師和田央，對嫌犯進行精神狀態鑑定。《讀賣新聞》指出，山上徹也當時對醫師表示，他真正要報復的對象是統一教，只要能傷害統一教就好。

另外，日本政府2025年3月下令解散統一教，山上徹也在庭訊中指出，他要為此表示感謝。醫師最後鑑定認為，嫌犯行兇是基於家庭因素和本身個性，不能認定是精神狀態問題。

下一次、也是最後一次開庭日期將是12月18日，檢辯雙方進行最終辯論，同時檢方也會提出具體求刑，結果預定2026年1月21日公佈。

