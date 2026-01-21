前日相安倍晉三遇刺案 兇嫌判處無期徒刑

記者賴名倫／綜合報導

日本《共同社》報導，奈良地方法院21日針對前首相安倍晉三遇刺身亡案件，根據殺人等罪名，宣布對被告山上徹也判處無期徒刑；雖然辯方指稱凶嫌行凶動機涉及宗教信仰因素，但法官直言「該案是戰後史無前例的重大犯罪」，引發各界關注。

日本前首相安倍晉三於2022年7月8日在奈良市街頭發表助選演說之際，突遭被告從背後以自製槍械射擊而不幸身亡；而警方則在現場逮捕山上徹也後，深入追查犯案動機；而辯護律師則在開庭時發表觀點，指稱犯嫌是因為母親加入「世界和平統一家庭聯合會」後、陸續捐出總額約1億日圓（約新臺幣2千萬元）巨額捐款，導致家庭面臨貧困，因此對教團產生仇恨心理；但因新冠疫情管制造成復仇計畫無法實施，遂轉而選定曾與教團進行互動的安倍為行兇對象，意圖藉此引發社會關注。

廣告 廣告

儘管辯方主張，山上徹也是宗教相關不當虐待作為的受害者，因此量刑不應超過20年；不過法官則認定犯嫌已成年、具備明確判斷能力，且行兇動機不合邏輯，同時更直言安倍並非教團幹部、並未涉及重大過錯，但卻遭犯嫌遽然鎖定為行兇對象；加上其自製具殺傷力槍枝與在公眾場合開槍行為，已明確構成《銃砲刀劍類所持等取締法》（簡稱銃刀法）規範的「發射罪」，其犯罪行徑「極其武斷且輕視生命」，因此決定判處無期徒刑。

「日本放送協會」（NHK）則報導，儘管辯方尚未決定是否上訴，但日本內閣官房長官木原稔下午則發表談話，表明政府雖循例不評論個別法院判決，但再次向安倍首相生前成就致上敬意與誠摯哀悼。並宣示日本政府與警方將密切合作，加強確保即將到來的眾議院選舉順利進行。

日本奈良地方法院法官21日宣布，對刺殺已故前首相安倍敬三的兇嫌，判處無期徒刑。圖為各界於2023年舉行追弔紀念儀式。（達志影像／美聯社資料照片）

辯方雖指稱被告山上徹也（中）是宗教信仰與虐待行徑受害者，但法官則直言其行徑「極其武斷且輕視生命」。圖為被告21日出庭聆聽判決。（達志影像／美聯社）