前日相細川1994年訪中前 外務省建議表明日台關係立場

（中央社東京24日綜合外電報導）日本外務省今天公布1994年的外交文件，記載時任日相細川護熙訪中前，慎重準備台灣議題，外務省的預備資料寫到「關於日台關係，不必待對方發言，主動明確表明立場才是上策。」

綜合共同社與富士新聞網（FNN）等日媒報導，日本外務省今天公布的文件，達17冊，超過6800頁，內容也提及1994年時任日相細川等內閣為主的紀錄。

1993年自民黨失去執政權後，多個在野黨推派細川擔任日本首相並組閣。他在上任隔年，於1994年3月訪問北京。

廣告 廣告

當時，外務省中國課製作的文件中，記載著「台灣問題是一個敏感問題，如果處理不當，可能會動搖日中關係的根基，因此必須謹慎處理」。

文件也寫到，「關於日台關係，不必等待對方發言，主動明確表明立場才是上策。」

當時，身為在野黨的自民黨幹事長森喜朗也建議，「有件令人擔心的事情，就是首相對於過去問題的發言。日本媒體往往大幅報導，迫使對方政府不得不回應，形成惡性循環。希望不要因為首相本人的發言而再度出現這種情況。」

富士新聞網採訪當時任職於外務省中國課，並協調1994年日中領袖會談的日本前外交官大江博元。他認為，日本與台灣之間的議題，「不宜深入各別敏感的細節，反而應像禪問答（禪僧開悟的問答，引申為難以捉摸用意的對話）那樣反覆較佳。現在也是一樣。」

前日相細川被問如何看待目前的日中關係時回應，「也許有觀點認為，一旦當上首相，就可以貫徹自己的想法，但我認為並非如此。外交是長期累積的結果，面對與對方之間的敏感議題，最好不要即興發揮。」

另外，外務省今天公開的文件也顯示，在細川訪中之前，1994年1月時任日本副首相兼外務大臣羽田孜，先到北京會見中國時任外交部長錢其琛。錢其琛當時曾表示，「不允許」日本與台灣的政要互訪，且要求日本遵守1972年簽署的日中聯合聲明。

報導指出，當時盛傳時任日本經濟產業大臣熊谷弘即將訪台，被認為是錢其琛這番言論的背景。

根據日本解除的極機密文件，這場日中外長會談在1994年1月8日舉辦，錢其琛表明，「對於（日本）與台灣之間保有經濟關係沒有異見」，不過他也告訴日方，不允許閣員等人公開互訪。

當時，羽田回應，「不支持『兩個中國』」。隨後，時任中國國務院總理李鵬會見羽田時表示，「讚許（日方）再度表明『一個中國』的立場」。

後來，細川3月訪問北京時，李鵬也曾提及「反對（日方）與台灣有外交關係與官方關係」。

報導分析，細川於1993年11月在美國參加國際會議相關餐會時，曾接觸台灣高官，隨後在12月，日本通商政策局局長訪台。日本與北京當局建交、與台灣斷交以來，雙方「政府層級」交流一度中斷，而這些互動被認為是台日政府間交流可能恢復的徵兆，因此中方提出警告。

外務省中國課當時在為羽田訪中預先製作的資料，也提醒現任閣員訪台或時任總統李登輝訪日時，必須格外審慎應對。（編譯：楊惟敬）1141224