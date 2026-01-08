前日相菅直人患失智症 不記得任內311大地震

（中央社東京8日綜合外電報導）日本政壇最近流傳79歲的日本前首相菅直人罹患失智症的傳言，菅直人的妻子伸子證實，他已經罹患失智症，甚至已經不記得他任內發生的311大地震（日本稱東日本大地震）。

日本光文社旗下週刊Smart FLASH今天報導，日法共同電視台France10記者及川健二與菅直人認識近20年，他本月4日前往菅直人位在東京都多摩地區的住處拜訪。

接待及川來訪的伸子說道，「菅（直人）已進入『涅槃』（沒有煩惱、得道）的狀態」。

伸子也坦言，「丈夫已處於需要被全面照護（要介護3）的程度，且已經罹患失智症」。

伸子表示，菅直人去年7月1日曾摔斷腳踝，一度住院。

今年正逢日本311大地震15週年，伸子表示，「許多媒體希望能採訪他，不過，菅（直人）已經什麼都不記得了，這點相當困擾」。2011年3月11日發生311大地震時，正好是菅直人擔任首相。

當時，地震過後的海嘯襲擊福島第一核電廠後，引發氫爆以及爐心熔毀，進而使這座核電廠陷入停擺。福島第一核電廠營運商東京電力公司（東電）原本計劃撤離現場人員，不過具理工背景且精通核能發電的菅直人趕到東京電力，痛斥經營團隊並要求他們不准撤離。

及川拜訪菅家時，也在屋內與菅直人短暫碰面。菅直人露面時，雖然拄著拐杖，但步伐穩健，神情與外貌幾乎和及川上次見到時沒有差別，看起來相當有精神。

及川當天身穿已故設計師三宅一生同名品牌的衣服，是因為這跟菅直人的政治生涯起點、已故日本女性主義者、政治家市川房枝有淵源。伸子當時也向菅直人補充說明，「三宅一生是以市川為模特兒的人喔。」

這時菅直人露出自豪的表情說道，「1974年是我提名市川參選的。她當時已經81歲了，但還是一路做到87歲任期結束。很厲害吧？」而他說這些話時，彷彿在提及最近發生的事情。

雖然菅直人僅跟及川會面約15分鐘，但會面期間神情平穩，說話速度稍慢，但口齒清晰，完全看不出有有明顯的身心異狀。

及川回憶，2023年12月的東京都武藏野市議員補選時，還曾經跟菅直人交談過，他當時展露出輕鬆笑容，講話時也顯得很有精神。

伸子認為，「早晚都要公布此事（菅直人的身體狀況）」，同意及川用他的方式報導這件事。

菅直人曾在2010年6月到2011年9月擔任日本第94任首相，目前隸屬立憲民主黨。2023年11月，他考量年齡，宣布不參加下一屆眾議院選舉，接著於2024年10月卸下眾議員職務。（編譯：楊惟敬）1150108