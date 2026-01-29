前日相鳩山由紀夫 再批高市早苗涉台言論

▲日本前首相鳩山由紀夫被視為親中派，還曾在中國九三閱兵時出席。資料照。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗，去年11月在國會應詢時，發表與台灣有關的言論，引起北京強烈不滿，祭出一連串反制措施，2國關係持續冷卻。日本前首相鳩山由紀夫29日在東京出席活動時，再度批評高市早苗破壞中日關係，呼籲選民在下月8日的眾議院選舉投票時，必須把高市早苗發表涉台言論造成的影響也考慮進去。

根據日媒《共同社》報導，29日在東京永田町的憲政紀念館，舉行了一場要求高市早苗撤回相關言論的集會，鳩山由紀夫也有參加，他在致詞時表示，高市不應該繼續擔任首相，呼籲選民在判斷高市執政優劣時，應把這點也考慮進去，並以2月的眾議院選舉選票來回應。

日本政治經濟評論家古賀茂明當天上台發言時，直言高市早苗拒絕撤回言論的行為，對中國而言就像是在「傷口上撒鹽」，隨著雙方不信任感加深，或將導致日本被視為一個「毫無對話意義」的國家。

高市早苗本月剛解散國會，即將於2月8日進行改選。她28日在北海道為自民黨候選人站台演說時，強調這次選舉的重點，不在於特定政策口號，而是能否奪回國會主導權，讓政策真正得以推動；甚至承諾若自民黨與日本維新會無法取得過半，政策仍然被卡死、無法前進，那她也將辭去首相職務。

從《共同社》27、28日的電話民調來看，自民黨與聯合執政的日本維新會，合計有望達到465席過半數的233席，若能進一步獲得支持，自民黨單獨過半數也並非遙不可及。

原文連結：首相答弁「損失計れず」 台湾有事、撤回求め市民集会

