前晚夢見燕子！ 她經過彩券行驚見「1景象」 幸運刮中100萬
千萬別錯過生活中財神爺給你的暗示。近日台灣彩券公司公開一對年輕夫妻中獎的奇遇，因夢見燕子，又遇到燕子築巢，因此主動到臺中市太平區東平里東村路「包旺彩券行」購買「2,000萬超級紅包」，沒想到真的刮中貳獎，幸運抱回100萬大獎！
根據「包旺彩券行」代理人沈小姐轉述，幸運刮中「2,000萬超級紅包」100萬元的是一對年約30多歲的年輕夫妻，平常都是先生在買刮刮樂，當天先生與店員閒聊提到來之前兩人有特地去拜拜，希望能帶來好運。過程中太太也分享前一晚夢見燕子，且又到店時發現彩券行門口正好也有燕子築巢，讓她覺得格外有緣，於是主動挑選一張「2,000萬超級紅包」，沒想到一刮開竟幸運刮中100萬元，讓夫妻倆當場又驚又喜，太太甚至激動得差點哭出來。
據悉，做夢夢見燕子通常是極佳的吉祥預兆，象徵喜訊、貴人、好運與家庭和睦。在東方文化中，燕子是春天的使者，代表新生與希望，夢中出現燕子飛入懷中或在屋簷築巢，往往預示著近期將有喜事臨門、家運興旺或得到貴人幫助。
▼夢見燕子又遇築巢巧合！年輕夫妻一出手就刮中100萬元。（圖／台彩公司提供）
（封面圖／東森新聞）
