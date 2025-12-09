前晚還在播新聞！泰男主播陳屍家中 法醫驗出體內有大量氰化物

泰國35歲知名主播兼記者納塔武（Nattawut Ponglanka）11月底被發現陳屍家中，震驚各界。他前一晚仍照常播報新聞，隔天卻無故缺勤，警方初判死因為心律不整，現場無明顯打鬥痕跡。

泰國男主播家中身亡，法醫驗出大量氰化物疑點重重 。（圖／翻攝自Instagram／natdjza）

然而法醫後續檢驗發現，納塔武體內含有大量氰化物，使死因出現重大變數。相關單位緊急介入調查，警方不排除他殺可能。

消息曝光後，部分網友翻出他生前曾在社群發表低落文字，如「不要傷害善良的人」等，但這些貼文隨後被刪除，引發外界更加質疑事件不單純。

12月5日，泰國公共衛生部長助理塔納克里特在社群呼籲「暫勿火化，我們懷疑死因」，並提出是否為心律失常、自殺或中毒的三大疑問，同時公開一袋白色粉末照片與氰化物中毒症狀圖表，強調將深入調查真相。

