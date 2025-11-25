前景看好！網通新股王光聖半個月狂飆47%

▲隨著AI算力漸增、光通訊需求強勁，矽光子概念股近期股價表現強勁。（圖／擷取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 隨著AI算力漸增、光通訊需求強勁，矽光子概念股近期股價表現強勁，其中指標股光聖在第三季財報亮眼激勵，加上投信連買挹注下，今（25）日股價一度來到1345元，再寫自身新天價。

光聖受惠全球 CSP（雲端服務）四家北美大廠持續增加資本支出擴建基礎建設，也推升光通訊股前景看好，加上 CSP 大客戶搶下馬來西亞資料中心標案，第 3 季起全面出貨，有望挹注業績持續暢旺。

法人指出，光聖近來股價一路推升，除了反映基本面亮眼表現外，也受惠於AI資料中心升級帶動高速光通訊需求急遽攀升。公司前8月合併營收已超越2024年全年水準，10月營收達10.06億元，年增逾七成，前10月累計營收約85.34億元、年增近九成，創歷年同期新高，顯示光纖模組出貨動能強勁。

在產業趨勢方面，市場預期AI伺服器傳輸規格正由400G加速邁向800G、1.6T，後續更有共同光學封裝（CPO）與矽光子等新技術接棒，相關應用對高頻寬、低延遲光模組的依賴度大幅提升，光聖被視為此波AI光互聯商機的指標受惠廠商之一。

此外，近期光聖股價表現強勁，讓過去被市場封為網通股股王的智邦（2345），近來已悄悄讓位給光通訊廠光聖。

股王光聖今日再度寫下新天價1345元，自11月12日起漲以來，半個月來狂飆43%的漲幅，也帶動相關個股走高，聯鈞攻上漲停價236.5元，聯亞上漲逾8%，光聖、旺矽、創威、立碁上漲逾6%，眾達-KY、台燿上漲逾5%，環宇-KY、波若威上漲逾4%。

