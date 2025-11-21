前景看好！賴清德：2030年台灣人均所得可望突破4萬美元
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導
賴清德總統今（21）日赴雲林參香，期許全國民眾團結拚經濟，一起守護台灣。他指出，台灣經濟前景看好，預計台灣人均所得在2030年可望突破 4 萬美元（相當於年薪 125 萬元新台幣），再創新高。
談到經濟發展，賴總統強調，經濟是國家最重要的基礎，政府會用最嚴謹的態度推動經濟發展。他提到，馬英九前總統任內經濟年平均成長率 2.8%，蔡英文前總統任內提升至 3.2%，股市加權指數由 8 千多點攀升至 2 萬 3 千多點。台灣去年經濟成長率達 4.84%，今年第一季 5.48%，第二季達近 8%，第三季維持在 7.6%，顯示台灣整體產業實力深厚，且股市最高曾突破 2 萬 8 千點，國際社會都看好台灣經濟發展。
賴清德表示，在國民所得方面，台灣人均所得已超越日本與韓國，平均達 38,000 美元，預估台灣在 2030 年前可望達到 40,000 美元。另外，台灣外匯存底已突破 6,000 億美元，台灣最近的就業市場更是 25 年來最佳。
不過，賴總統也指出，儘管科技產業表現亮眼，中小企業和傳統產業仍面臨較多挑戰，因此政府特別推出多項協助措施，例如因應美國對等關稅帶來的衝擊，政府提出930億元支持方案，協助中小企業度過難關，涵蓋金融支持、海外拓銷、產業升級、就業以及勞工照顧等諸多措施，期盼提升產業競爭力。
總統並表示，除了特別預算，政府每年也編列預算協助企業導入人工智慧與數位工具，提高營運效率，希望透過支持中小企業帶動整體產業升級，讓大企業、小企業都能在良好環境中賺錢，創造台灣經濟永續成長。
賴總統指出，政府也會實施減稅，凡是租屋單身者年所得低於 62 萬 6 千元，四口之家家庭年收入 164 萬 1 千元以下，以及三代同堂年所得在 212 萬 4 千元以下都不用繳綜合所得稅。這幾年來政府透過減稅，提高家庭可支配所得等方式擴大對社會的投資，會積極照顧民眾。
