前曲棍球國手比賽暴力狂毆國三生 家長怒告將依傷害罪偵辦

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市溜冰協會主辦第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，昨晚舉行冠亞軍賽期間發生暴力事件，成年組「青焰九尾隊」(白隊)的28歲黃姓球員，疑將國中生為主的「桃園哈雷隊」(黑隊)15歲國中3年級林姓球員推倒在地，猛力朝後腦杓連揮5拳，此舉引發社會撻伐，比賽結束後，林姓球員由父親陪同，至北市文山警二分局報案提告傷害，警方將通知黃姓球員到案說明。

該場冠亞軍賽昨晚7時許，在新北市中和國民運動中心曲棍球場舉行，開賽8分鐘白隊領先2分，雙方爭球時，白隊黃姓球員疑將黑隊國中3年級林姓球員推倒在地，隨後壓在林姓球員身上，朝其後腦猛力連揮5拳，裁判趕緊制止雙方衝突，而遭毆的林姓球員倒地約5分鐘無法起身，當下非常暈眩，後來由他人陪同攙扶出場。

桃園市議員黃敬平在臉書發文痛批，該名28歲的成人選手是退役國手，還兼任裁判，竟在比賽中將對手國中生壓在地上毆打，這不是情緒失控，是赤裸裸的球場暴力；網友也紛紛撻伐「這些毒瘤要告，別玷污了這項運動」、「誇張，這種人不適合比賽」、「要比打人的冰球，怎麼不去打NHL」、「支持家長提告」、「這人情緒控管有問題，不適合打球」。

據知，比賽結束後15歲林姓球員，由父親陪同至台北市立萬芳醫院驗傷，昨晚10時許前往文山二分局興隆派出所報案提告，林父憤怒向警方指出，兒子參與曲棍球比賽時，遭競爭隊伍身著32號球衣黃姓球員以徒手方式壓制、並攻擊其後腦杓、頸部，造成前額及後腦鈍挫傷，而警方受理後，將發通知書通知黃姓球員到案說明，依傷害罪嫌偵辦。

警方呼籲，民眾發生糾紛時，應以理性方式處理，對於任何形式之暴力行為，警方將依法嚴正查處。

