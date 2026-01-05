前曲棍球國手比賽痛毆國中球員 家長怒告、議員要求嚴懲暴力

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

假日杯曲棍球全國聯賽昨晚發生暴力毆打事件，有一名28歲黃姓球員將15歲林姓球員疑似推倒在地並朝後腦猛揮拳，受毆打球員已報案提告。桃園市議員黃敬平痛批，施暴球員是退役國手還兼任裁判，竟還出手毆打年紀小的球員，球場暴力無法容忍，他支持提告並希望主辦單位以及相關的協會一定要嚴懲暴力。

假日杯曲棍球全國聯賽昨晚發生暴力毆打事件，有一名28歲黃姓球員將15歲林姓球員疑似推倒在地並朝後腦猛揮拳。（圖／擷取自YouTube「Yi-Der Wu」）

由北市溜冰協會主辦的假日盃曲棍球全國聯賽，昨晚在新北市中和國民運動中心曲棍球舉行冠亞軍賽，開賽8分鐘後白隊領先2分，雙方賽中爭球時，一名成年組「青焰九尾隊」（白隊）28歲黃姓球員將以國中生球員為主的「桃園哈雷隊」（黑隊）15歲國中3年級林姓球員推倒在地，並朝後腦猛力連揮拳，裁判趕緊制止雙方衝突，而遭毆的林姓球員倒地約5分鐘無法起身，當下非常暈眩，後來由他人陪同攙扶出場。

桃園市議員黃敬平痛批，該名28歲的成人選手是退役國手，還兼任裁判，應當比許多運動場上的選手更深知運動規則、比賽的狀況以及運動家精神規範，竟在比賽中將對手國中生壓在地上毆打，這不是情緒失控，更是無法容忍的球場暴力行為；暴力行為事後也受到網友撻伐。

假日杯曲棍球全國聯賽昨晚發生暴力毆打事件，有一名28歲黃姓球員將15歲林姓球員疑似推倒在地並朝後腦猛揮拳。（圖／擷取自YouTube「Yi-Der Wu」）

據了解，林姓球員比賽結束林姓球員，由父親陪同至台北市立萬芳醫院驗傷，昨晚10時許前往文山二分局興隆派出所報案提告，林父向警方指出，兒子參與曲棍球比賽時，遭身著32號球衣黃姓球員徒手壓制、並攻擊其後腦杓、頸部，造成前額及後腦鈍挫傷，而警方受理後，將發通知書通知黃姓球員到案說明，依傷害罪嫌偵辦。

黃敬平說，被打球員不只是身體受傷而已，心靈也蒙下了一層濃厚的陰影，以後在球場上還會熱愛這個運動嗎？他希望主辦單位以及相關的協會一定要嚴懲這起暴力事件，以及嚴懲打人的球員，甚至一定要提告，讓打人的球員付出代價。

