前最美檢察官上圍再升級 公開豐滿近照心情曝光

樂樂律師上圍再升級，豐滿近照公開。（圖／臉書 樂樂律師·前樂檢）

前「最美檢察官」陳漢章（樂樂）現在已轉行當律師，即使工作忙碌，仍不時在社群分享生活。過去他為了讓身材變好看，曾嘗試抽脂豐胸、縮腰手術，沒想到他近日又默默進行大升級，不僅曬出近照透露胸前有一條線，還自豪「看自己越來越順眼」。

陳漢章6日在社群表示，由於事務所開業後飯局數量增加，加上不太有時間運動，導致身體上想瘦的部位開始堆積脂肪，雖然可以用減肥改善情況，但他擔心減到不該瘦的部位，例如臉部、胸部等，於是他想起過往接受的抽脂補胸手術，想將其他脂肪再次移補到其他部位。

陳漢章透露，這次是將後腰、背部及副乳的脂肪移到胸部，「後腰的肥大讓我之前的縮腰手術效果愈發不明顯，是我首先想要消滅的區域；而背部及副乳的脂肪部分，常常在穿禮服、內衣時，在壓力處周遭、上下擠出一塊肉，看起來真的很不好看」。而目前已經完成手術3周，他坦言手術結果對日常生活影響不大，頂多覺得穿塑身衣很痛苦，但所有狀況都還可以忍受。

對此，他還曬出全身近照，頂著一頭棕色長髮，穿著寬鬆休閒裝扮，窈窕腰線一覽無遺，胸前也挺起升級後的豐滿上圍，他則滿意說道：「這次手術就身形上有蠻明顯的改變，讓我看自己越來越順眼」，喊話期待復原期3個月後的模樣，更引來網友留言回應，「樂樂律師已經很美了，不要再受皮肉痛了啦」、「改造的很完美耶」、「樂檢這樣讓我們很有壓力耶」。

★《中時新聞網》提醒您：醫療行為請經過專業醫生諮詢並謹慎評估風險。

