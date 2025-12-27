前最美檢察官嚇歪！認被總統府前「這幕」震撼到：中華民國比我年輕？

娛樂中心／蔡佩伶報導

有「最美檢察官」之稱的陳漢章（樂樂）曾在新北地檢署任職10多年，但今年8月辭去檢察官職務，轉換跑道成為律師。然而，常在社群分享生活的陳漢章，近日拍下總統府前的畫面，驚訝直呼：「連中華民國都比我年輕」，瞬間引發大家的關注。

陳漢章在限時動態以一句「像我這種會在意年齡的人」作為開頭，並搭配自己拍下的總統府建築照，詫異提到中華民國年紀居然比他還要年輕，讓他瞬間感到混亂，仔細一看才發現，原來是陳漢章將上頭垂直寫著慶祝中華民國開國的字樣看錯，將其中「一一五年」誤看成「二五年」，小插曲讓人莞爾一笑。

其實，陳漢章跟老婆雪兒結婚14年，感情甜蜜依舊，先前也在社群中分享拍攝全新婚紗照的畫面，與妻同場比美，也意外掀起大家討論，不少人都直呼：「天啊 美翻，當他老婆壓力也太大了吧⋯⋯不能被比下去還可以平手」。

陳漢章錯看總統府前的字樣。（圖／翻攝自IG）

