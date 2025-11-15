前最美檢察官妻突脫口「11字」 真實心聲全說了！

娛樂中心／江姿儀報導



前新北地檢署男檢察官陳漢章以驚人美貌、絕頂身材聞名，網封「最美檢察官」、「檢察界朴涎鎮」。他今年卸任檢察官一職，結束12年的檢察官生涯，轉換跑道當律師。他與作家妻子雪兒兩人結婚14年，感情甜蜜幸福。然而近日雪兒發文透露「我不確定未來會不會離婚」，也承認婚姻沒有完美，真實心聲全公開。









前最美檢察官愛妻認了「婚姻不完美」 親曝心聲：說不定尪遇白馬王子！

前「最美檢察官」陳漢章（左圖右、右圖左）與愛妻雪兒（左圖左、右圖右）結婚滿14年，前不久重拍婚紗照驚豔眾人。（圖／翻攝IG＠raku.nene）

前「最美檢察官」陳漢章（樂檢）與愛妻雪兒結婚滿14年，前不久才重新拍攝婚紗照，彌補多年前遺憾。近期夫妻倆一起上節目，談及婚姻問題。對此，雪兒特地發長文表達內心真實想法，坦言「我不確定未來會不會離婚。」，還幽默表示「說不定（老公）樂律哪天真的遇到白馬王子！但如果真的遇到了，我一定會叫他把那位白馬王子介紹給我！」。

雪兒（左圖、右圖左）透露「我不確定未來會不會離婚」，坦言「我承認，我們的婚姻並不完美」。（圖／翻攝IG＠raku.nene）

對於外界質疑2人婚姻關係像在「演」，雪兒也認真回應「我承認，我們的婚姻並不完美。可是有多少婚姻是完美的呢？只是我們的『不完美』比較明顯罷了！」。她提到婚姻出現問題並不代表一定要離婚，更進一步解釋「就像有些人一天到晚喊著要離職，結果同事都換一輪了，他還是留在原位繼續抱怨，也許，罵老闆、罵同事，就是他上班的樂趣」。她指出「罵樂律（老公），大概就是我的消遣與靈感來源吧！只是可惜他最近表現得太好了，沒得罵，但被人伺候得好好的、挑不出毛病，好像也蠻幸福的啦～」，對她而言，婚姻奧義是「在某種平衡裡，找到能讓彼此繼續相處下去的幽默」。





