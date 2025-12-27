前最美檢察官路過總統府內心混亂 曬照問：連中華民國都比我年輕？

陳漢章（樂樂）過去任職於新北地檢署，被封為最美檢察官，今年8月他卸下長達12年的檢察官頭銜，10月轉投入律師界。近日他在IG限動分享路過總統府前的凱達格蘭大道突然內心一陣混亂，坦言在意年紀，「連中華民國都比我年輕？」原來是他將中華民國開國「一一五年」看錯成「二五年」，令粉絲莞爾。

陳漢章近來常在社群網站分享投入律師工作的點滴，昨他路過總統府，自曝眼殘看錯，大方分享說：「像我這種很在意年紀的人，剛剛看到這畫面一陣混亂『為什麼連中華民國都比我年輕！！』」，接著又分享自己成為醫美代言人後，在診所前看到自己的立牌還是不習慣會嚇一跳。

本月9日，陳漢章曬出和大學同學的合影，坦言第一次當律師感覺變化很大，「這行業上我還真的像是個小貝比般的階段，就像是剛開始經營公司，很多細節都不太清楚，像是稅的問題、員工的問題、如何訂價、如何找客戶等，都不是我們以前公務員時期要煩惱的事項」，幸好有學長們當貴人指點，「轉當律師後，才發現我們律師界東吳幫的實力！同學們的連結真的很密，讓我受益良多。」

見此，有網友回：「我看成fumi阿姨」，陳漢章回：「她很漂亮啊」，另有網友說：「東吳法律一直都很有名氣，我高中時代就是如此，已經快30年前」、「東吳法律系的校友在法律界有一定的影響力！」。先前有周刊影射陳漢章本人因法律事務所成員是幣想洗錢案辯護團隊，自己也是幕後操盤手，她曬出3點澄清：第一，沒承接辯護幣想洗錢案；第二，事務所是「合署」性質，其他律師的承接案件與他無關；第三，呼籲其他媒體不要再引用該錯誤報導內容，「被傷害的人要承受多大的損失根本就是他們所想不到的」。

