前最美檢察官驚喊「中華民國比我年輕」！真相曝光網笑翻

娛樂中心／張予柔報導



有「最美檢察官」之稱的陳漢章（樂樂），過去在新北地檢署服務超過10年，近年也因亮眼外型與親民作風累積不少關注。今年8月，她正式告別檢察官身分，轉換跑道成為執業律師，人生邁入全新階段。經常透過社群平台分享生活點滴的她，近日一則限時動態意外引發討論。









前最美檢察官見總統府前「1幕」驚喊：中華民國比我年輕？真相曝光網笑翻

陳漢章日前不小心在現實動態鬧了一個小烏龍。（圖／翻攝自IG＠attorneylakulaku）

陳漢章日前行經總統府前，隨手拍下總統府建築照片，並在限時動態寫下「像我這種會在意年齡的人」，接著驚喊「連中華民國都比我年輕」，語氣中帶著明顯的錯愕與自嘲。貼文一出立刻吸引網友注意，不少人一頭霧水，紛紛猜測她為何會有如此感想。隨後陳漢章也親自解釋，原來是她一時眼花，將總統府外牆垂直書寫、用來慶祝中華民國開國紀年的「一一五年」，誤看成「二五年」，才會誤以為中華民國年紀比自己還小，發現真相後連自己都忍不住覺得好笑。

廣告 廣告

前最美檢察官見總統府前「1幕」驚喊：中華民國比我年輕？真相曝光網笑翻

陳漢章（右）與結婚14年的妻子雪兒（左）感情依舊甜蜜，也時常成為網友討論焦點。（圖／翻攝自IG＠attorneylakulaku）

事實上，陳漢章近來話題不斷，除了職涯轉換備受關注，與結婚14年的妻子雪兒感情依舊甜蜜，也時常成為網友討論焦點。先前還在社群平台分享拍攝全新婚紗照的畫面，兩人同框入鏡、氣質出眾，畫面曝光後引來大量留言，不少網友驚嘆「美到不真實」，甚至開玩笑表示「當她老婆壓力也太大了」、「不能被比下去，能平手就很厲害」。





原文出處：前最美檢察官見總統府前「1幕」驚喊：中華民國比我年輕？真相曝光網笑翻

更多民視新聞報導

校園割頸案捐款破千萬達標！楊父致謝「籲1事」惹全網淚目

2026國運籤大解析！小孟老師示警1時段前台灣不平靜

收到「執行命令」公司不理！國稅局曝1恐怖下場

