「前最美檢察官」遭影射幣想案幕後首腦 罕動怒拋3聲明反駁

過去被封最美檢察官的陳漢章，今年8月離開新北地檢署檢察官的職務後，和同行成立律師事務所，改稱為「樂樂律師」。近日他遭媒體報導法律事務所成員是幣想洗錢案辯護團隊，甚至影射陳漢章本人是幕後操盤手，他昨(17日)曬出3點否認，至於網友問他是否要提告，他也大方回答。

對於媒體影射報導，陳漢章昨回應3點，其一：「本人並沒有承接幣想洗錢案，與該案並無關係，該新聞使用我的照片及文字敘述，讓人不當聯想我是幕後操控者一事，我深感遺憾，記者應負有一定的查證義務，不是只用腦補做新聞，有失職業道德」。

其二，陳漢章說他的事務所是「合署」性質，更直接解釋就是每位合署律師的案件承接、財務都是獨立自主，與他人無關，只是合租辦公室資源，他無法干涉其他律師的接案決定，但報導指他是幕後首腦，「根本就是搞不清楚狀況只為博取眼球的行為」。

最後，陳漢章呼籲其他媒體不要再引用該錯誤報導內容，媒體報導錯誤或許不會付出太大相對責任，「但被傷害的人要承受多大的損失根本就是他們所想不到的」，他也曬出自己接受澄清報導的側拍照片，說：「因為前天才手術完畢，今天全身水腫還要上鏡頭，真的很硬」，有人問：「樂律可以法律方式起訴他」，他回答：「我這人很怕帶給我的前同事、朋友的麻煩，除非不得已，我絕對避免興訟耗費司法資源，但還是感謝您的支持」。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

