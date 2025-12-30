前服務處主任淪詐騙車手 鍾沛君：他涉不當借貸已於10月開除

新北市三重警方日前破獲一起虛擬貨幣詐騙案，其中一名30歲許姓男子，過去竟是台北市議員鍾沛君的服務處主任，現在卻淪為詐騙集團車手，警方已將其移送偵辦。對此，鍾沛君今（30）日回應，許男在任職本辦公室期間，曾涉及不當借貸，已於10月份被她開除，至於許男涉案一事，自己並不知情。

國民黨台北市議員鍾沛君。（資料照／中天新聞）

檢警查出，一名46歲黃姓女子誤信網路上自稱「幣商高層」的投資話術，對方稱說可低價購入虛擬貨幣並轉手獲利，誘使她投入大筆資金。黃女之後委託35歲游姓友人，代為前往三重區自強路與幣商賣家許男，進行價值150萬元的泰達幣（USDT）交易。不料交易過程中，黃女發現虛擬錢包內的幣值異常消失，驚覺被騙當場報警。

前議員特助淪為詐騙車手遭逮。（圖／翻攝畫面）

警方到場後，查出收面收款的正是許姓男子，確認身分後帶回警局偵訊。進一步檢視許男手機內容發現，許男疑似擔任詐騙集團車手，隨即依法查扣150萬元現金和其手機，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪移送法辦。

警方進一步查出，許男曾在2022年參選新北市深坑區阿柔里里長，當時以16票之差遺憾落選，過去還曾擔任過台北市議員鍾沛君的服務處主任。

許男曾參選里長但高票落選。（圖／翻攝畫面）

對此，鍾沛君回應，「許先生曾任職本辦，因本案之外的不當借貸關係，已於10月被我開除。許先生涉案一事，我並不知情；本辦人事任用，只要涉及不法，一律開除，別無例外」。

