前服務處主任淪車手！鍾沛君稱「不知情」：10月因不當借貸關係已開除

記者詹宜庭／台北報導

新北市三重警方日前偵破一起虛擬貨幣詐騙案，許姓犯嫌曾任國民黨籍台北市議員鍾沛君服務處主任，目前已依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。對此，鍾沛君今（30日）回應，「許先生曾任職本辦，因本案之外的不當借貸關係，已於10月被我開除。許先生涉案一事，我並不知情；本辦人事任用，只要涉及不法，一律開除，別無例外。」

一名46歲黃姓女子誤信網路上一名自稱「幣商高層」的男子投資話術，對方聲稱可低價購入虛擬貨幣並轉手獲利，誘使她投入大筆資金。黃女隨後委託友人協助進行交易，不料交易過程中，黃女發現虛擬錢包內的幣值異常消失，驚覺受騙，當場報警處理。警方調查後發現，前來賣幣的許男為詐騙集團的取款車手，隨即依法查扣150萬元現金及其手機，並於訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將其移送法辦。

據了解，許姓犯嫌過去不僅曾參選里長，更曾擔任台北市議員鍾沛君的服務處主任。對此，鍾沛君強調，「許先生曾任職本辦，因本案之外的不當借貸關係，已於10月被我開除。許先生涉案一事，我並不知情；本辦人事任用，只要涉及不法，一律開除，別無例外。」

