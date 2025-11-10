前柔道國手因淤泥摔車遭輾重殘 逆轉確定新北市府國賠162萬

〔記者張文川／台北報導〕鄭姓前柔道國手3年前騎乘機車，行經新北市中和區北二高高架橋下的涵洞，因路面累積淤泥導致摔車，再遭一輛轎車輾過，以致胸椎、肋骨等處骨折而失能，終生殘廢，他訴請負責路面清潔、管理的新北市政府環保局國家賠償1657萬元，一審新北地院認定無法證明市府有管理欠缺責任，判鄭男敗訴；二審高等法院逆轉認定市府有疏失，改判新北市府國賠162萬多元；最高法院駁回新北市府的上訴確定。

鄭男指控，2022年3月1日他騎乘普通重型機車，經過中和區員山路二高橋下涵洞內，因該路段累積很多淤泥，導致他在淤泥處打滑摔車，適被後方同向的謝男駕駛的自小客車壓過身體，雖幸運撿回一命，也傷勢嚴重，胸椎7、8節創傷性骨折、脊髓損傷，15根肋骨骨折、氣胸、血胸，肝臟撕裂傷，下巴也撕裂傷，經診斷有失能狀況，申請身心障礙證明獲准。

鄭男曾是柔道國手，卻因一場車禍導致重殘，他提告認為新北市環保局負責維護、管理該路段，卻疏於維護，導致路面淤積大片淤泥，致使人車打滑摔倒而輾傷，害他終生殘廢，訴請國賠1657萬多元。

新北環保局辯稱，全年上班日都有固定排班清掃該路段 ，案發當天及前一個月內，都未接獲民眾陳情淤土或通報案件，市府已盡固定巡查、通報及清理維護責任。

一審新北地院認為，環保局案發當天有巡查維護，新北市府車輛行車事故鑑定委員會鑑定也認定，鄭男於涵洞內開車燈，未注意車前狀況為車禍主要原因，無法證明因果關係，法官判鄭男敗訴。

二審高院逆轉認定，新北環保局的道路管理有欠缺，涵洞內積土未清導致機車打滑造成事故，與鄭男所受的傷害有相當因果關係，環保局應負7成過失責任，鄭男責任佔3成，因此改判新北環保局應賠償醫療費、精神慰撫金共22萬餘元、勞動能力減損損害140萬元，共計應賠162萬6446元。

新北環保局上訴，最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴確定。

