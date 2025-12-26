前桃園客運司機涉毆打學生 調解達共識、賠償撤訴

（中央社記者葉臻桃園26日電）前桃園客運41歲劉姓司機將乘客黃姓高中生打到流鼻血被起訴。桃園地方法院排定今天調解，雙方達成協議，完成賠償並撤回告訴，考量隱私與社會影響，雙方調解內容保密不公開。

前桃園客運41歲劉姓司機因不滿被罵，將乘客黃姓高中生打到流鼻血，被桃園地檢署起訴，桃園地方法院12月12日開準備程序庭，劉男當庭認罪並想當面道歉，法院排定今天上午調解，在法官主持下由劉姓司機、桃園客運公司和黃生雙親共同進行。

法官說明，雙方已達成共識，並於調解時當場給付點交雙方合意的調解金額，希望透過法律程序正式結案；由於雙方對達成調解有共識，劉姓司機也同意黃生一方的意見，均向法官提出「協議內容保密」的要求。

法官則當庭行使職權，為了維護當事人的名譽與程序公正性，決定採取不公開審理的方式調解；由於傷害罪屬於告訴乃論，經調解完成，黃生將撤回傷害告訴。（編輯：林恕暉）1141226