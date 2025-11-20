前桃園議員吳宗憲涉詐千萬助理費 桃檢起訴

（中央社記者葉臻桃園20日電）民進黨籍前桃園市議員吳宗憲涉嫌與范姜姓助理共同虛報、詐領助理費達新台幣1455萬6351元。桃園地檢署今天依涉犯貪污治罪條例起訴吳宗憲等8人，聲請沒收已繳回的犯罪所得。

桃園地檢署調查，吳宗憲自民國91年至111年，擔任桃園縣議會第15至17屆議員、桃園市議會第1至2屆市議員，期間與擔任公費助理的51歲范姜姓女子，共同虛偽申報人頭助理詐領助理補助費。

桃檢調查，吳宗憲和范姜製作內容不實的「聘書」、「桃園市議會議員自聘公費助理遴聘異動表」等文件，由未擔任議員公費助理的歐陽姓女子等人配合提供國民身分證件、銀行帳戶資料，向市議會虛偽申報為公費助理。

桃檢調查，歐陽等人的薪資、春節獎金款項匯入帳戶後，再由吳宗憲自行或指示范姜將款項提出挪為私用，總計以此方式向桃園市議會詐得公費助理補助費用共1455萬6351元。

桃檢今年7月22日展開搜索，並向桃園地方法院聲請羈押吳宗憲獲准，今天偵查終結，認吳宗憲等8人涉犯貪污治罪條例之公務員利用職務機會詐取財物、刑法使公務員登載不實等罪嫌，提起公訴並向法院聲請沒收已繳回的犯罪所得1455萬6351元。（編輯：蕭博文）1141120