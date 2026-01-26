前桃警副局長陳武康退而不休 投入地板建材創事業第二春

圖：桃園市警局前副局長陳武康成立土旺企業，退而不休開創事業第二春。圖：曾增勳攝

桃園市警局前副局長陳武康本月中旬屆齡退休，卸下公職身分後，退而不休開創事業第二春，他在桃園市龍潭區成立土旺企業開幕，經銷外銷歐美日知名的民景企業高彈性塑膠地板，桃園在地民代、警界許多好友出席祝賀，陳武康今天說，他在本月15日退下公職後轉身拚事業，經銷無毒、安全、防水、防噪音及高耐磨的高彈性地板建材，服務顧客。

陳武康從警43年，從戶政事務所主任起歷練警職職務至桃園市警局副局長，本月15日屆滿65歲退休，他在桃園市警局副局長任內特別重視改善同仁職場工作及生活環境，退休後獲民景企業支持，成立土旺企業和擔任董事，從事經銷與人民生活、環境息息相關的居家建材事業，開幕茶會包括立委魯明哲及議員、警界退休和現職警官多人出席。

陳武康說，他自1月15日退休後，想一圓為事業打拚的理想，在退休後9天內，快馬加鞭完成公司成立，從公職轉身民營事業的心路歷程，需適應社會歷練，感謝過去警界長官和民景企業支持，他將一本腳踏實地原則，經銷民景企業生產高品質、無汙染、安全無毒、防水、防噪音及高耐磨的高彈性塑膠地板建材，「早上訂購、明天服務到家」，服務所有顧客。

