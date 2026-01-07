前桌球國手楊彗琪詐騙5千萬遭起訴 仍繼續行騙

曾為台灣桌球國手的楊彗琪遭控詐騙吸金，形象徹底崩壞。被害人向媒體投訴，楊在4年前就冒用台灣運彩經銷公會理事長名義，到處招攬合股經營彩券行，詐騙35名客戶、捲走5千萬元，台中地檢署上月已將她起訴，但她似乎未記取教訓，持續以囤買刮刮樂投資名義行騙。

曾為台灣桌球國手的楊彗琪遭控詐騙吸金，還另外準備一支手機，用何昱奇的名義傳訊息給自己，以此取信被害人 。（示意圖／pexels）

根據《鏡週刊》報導，近日有被害人投訴，前桌球國手楊彗琪自稱彩券行大股東，鼓吹網友投資囤買刮刮樂，並承諾按月發放紅利，沒想到簽約後不僅沒依約分紅還多次借錢，最後更直接倒債失聯。據悉，4年前楊彗琪就曾冒用台灣運彩經銷公會理事長的名義，到處騙人合股經營彩券行，捲走5千萬元遭檢調偵辦，並於上個月被起訴，但她仍繼續詐騙，行徑惡劣。

據進一步了解，楊彗琪聲稱何昱奇授權她找人合股經營彩券行，強調此高報酬投資除了能保本，還可按月領5至20％不等的紅利，此外，楊彗琪還利用她與何簽立的合股契約書取信被害人，契約註明何負責營運管理，保證每月按比例分紅，投資1個單位30萬元，就可分紅1.8萬元，但全是騙局。何昱奇指出，前年4月有被害人透過臉書問他是否授權楊募資，他才知道自己被冒名，當時立即找楊彗琪，並與被害人組成自救會、積極蒐證、向檢調檢舉。

檢調查出，楊盜刻何與彩券行的大小印章，一人分飾二角、偽造契約書，還另外準備一支手機，用何昱奇的名義傳訊息給自己，以此取信被害人，最後自稱騙來的5千萬元已拿去簽賭賠光，沒辦法賠償被害人。

台中A小姐也因楊彗琪是桌球國手，並相信對方傳來的國家級桌球教練證及彩券行照片，便與楊見面簽約，陸續匯款65萬元給楊，楊還簽下本票作為擔保。但之後楊彗琪未依約給付紅利，甚至扯出重病、車禍等理由，還利用A小姐的同情心，開口借了5萬元醫藥費，A小姐積蓄被騙光只能借錢度日。

事後A小姐得知楊彗琪用集資囤買刮刮樂的話術騙了10幾個人，由於楊早在前年就偽造文書詐騙35人、捲走5千萬元。質疑司法單位對詐騙犯太過寬容、偵辦進度緩慢，也沒預防性羈押，才讓楊能不斷行騙，呼籲相關單位正視問題的嚴重性，並提醒大眾不要再被這個披著國手外衣的詐欺犯欺騙。目前楊彗琪的手機已成空號，臉書也已關閉。

