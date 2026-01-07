前桌球國手淪詐騙主謀！冒名運彩理事長狂撈5千萬

台中地檢署日前依違反銀行法、詐欺及偽造文書等罪，正式起訴前桌球國手楊彗琪，這起歷時約20個月偵辦的重大吸金詐騙案終於進入司法審理程序。

根據檢調查證，楊彗琪自2023年起對外謊稱為彩券行大股東，並冒用台灣運彩公會理事長何昱奇名義招攬資金。她向投資人推出所謂保證獲利回本方案，宣稱投資10萬元每月可獲得最高12.5%分紅，投資30萬元單位則可月領1.8萬元。為增加可信度，楊女還特別強調春節刮刮樂需求量大，需要集資囤貨。

楊彗琪的詐騙手法相當縝密。她不僅偽造與何昱奇簽立的合股契約書，更盜刻何昱奇及彩券行大小印章。最令人髮指的是，她準備多支手機一人分飾兩角，以何昱奇名義傳訊給自己，再將對話紀錄展示給被害人查看。此外，她還安排遠房親戚進入何昱奇的彩券行工作，藉此取得內部資訊並增加詐騙說服力。

何昱奇表示，直到2024年4月有被害人透過臉書向他查證是否授權楊女募資，他才驚覺遭到冒名利用。發現真相後，他立即與楊女對質，並聯合被害人組成自救會，積極蒐證並向檢調舉報，全力配合調查。

檢警清查發現，目前已知被害人至少35至41名，單筆投資金額最高達440萬元，總計吸金約5000萬元。楊女事後坦承，她將騙得款項投入地下博弈，最終全數賠光，已無力償還被害人。

值得注意的是，楊彗琪在遭檢調偵辦期間仍持續行騙。台中一名A小姐指控，前年10月楊女透過臉書私訊她，以同樣手法聲稱是彩券行大股東，誘騙她投資65萬元，後續更以重病、車禍等理由博取同情，額外借款5萬元醫藥費後失聯。

何昱奇強調，這段期間他必須在沉默中承受各界質疑，同時維持公會正常運作。他指出，身為公會理事長，一旦名義遭冒用，受損的不僅是個人聲譽，更直接衝擊公會制度的正當性與社會信任。他呼籲社會大眾提高警覺，正視冒名詐騙風險，並表示此案進入司法程序，象徵制度終於為名譽與公眾信任發聲。

