前棒棒堂男星自爆入行前「遭黑道用槍逼退出」 揭對手現況

35歲男星韋佳宏（野獸）是節目《模范棒棒堂》第四代成員之一，經歷二軍選拔後出式出道。6日晚間，韋佳宏無預警在社群自揭出道前，對手曾找黑道威脅他放棄演藝圈，引發熱議。

韋佳宏回憶，自己16歲時只是個追尋星夢的高職素人，完全沒有背景；想不到徵選前夕，他在學校裡遭已被簽約的某些藝人的經紀公司盯上，還直接派黑道，「16歲的我，被壓在涼亭的長椅上，真槍就抵在額頭。對方要我放棄、離開、不要再想往這條路走。」

當時韋佳宏懵懵懂懂、沒有退路，不知為何勇氣突然冒出，促使他回：「有種你就開槍啊。」多年過去，韋佳宏還是覺得很不可思議，不知道那天到底是自己還是命運給了他勇氣；後來才明白「有些人，是靠背景走路。而我，是靠自己活下來。」

韋佳宏分享出道前被恐嚇的經歷。(圖/FB@韋佳宏 (野獸))

韋佳宏強調，這段故事是親身經驗，不是虛構，他也一一回應網友的質疑，「每屆會徵選新人，我們學校專門培育演藝人員，有心被製作人看見，但沒經紀公司背景，就被欺負，勸退參賽」，因為當時名額有限，經紀公司威脅一個就少一個坑，就能讓旗下藝人更有機會通過徵選、進而出道。

網友好奇那位具有背景的藝人現況？韋佳宏回：「捧不起來，公司換了又換，就下線了。」言下之意就是對方已離開演藝圈。

