前樂天女孩心韻結婚了！甜嫁球員林承飛：我們找到了愛

前樂天女孩心韻10日在社群開心報喜，曬出與樂天桃猿游擊手林承飛的登記結婚合照及婚紗照，宣布兩人已於12月8日正式完成結婚登記，升格人妻當林太太。貼文曝光後，立刻掀起熱烈討論。

心韻與樂天桃猿游擊手林承飛登記結婚。（圖／翻攝心韻IG）

心韻在社群上甜蜜表示：「我們找到了愛，然後成為了『我們』。」她感性地說，這是一句自己喜歡的話，所以特地寫進他們珍貴的約定裡，以此作為兩人愛情的註解。對於兩人婚後的生活，心韻甜蜜喊話：「那些關於未來的空白，我們一起書寫、一起解答，把所有平凡堆疊成屬於我們的小幸福，喜怒哀樂、酸甜苦辣，都一起做彼此最堅強的後盾吧。」

心韻在社群上甜蜜表示：「我們找到了愛，然後成為了『我們』。」（圖／翻攝心韻IG）

回顧以往對愛情的憧憬及迷惘，心韻坦言曾在腦海中無數次地設想過未來，並不斷反問自己：「我會選擇什麼樣的人與我共度餘生？」、「我會成為怎麼樣的妻子？」以及對於未來的家會有什麼樣的想像。然而，這一切的不確定，都在遇見林承飛後有了定論。

心韻甜蜜地向林承飛表達感謝。（圖／翻攝心韻IG）

心韻甜蜜地向林承飛表達感謝，感激對方出現在她的生命中：「謝謝你成為了我所有問題裡最堅定的答案，把我憧憬的幸福，交給了讓我最安心的你。」她認定林承飛就是那個對的人，願意與他共度餘生。

