前橫綱稀勢之里爆醜聞！旗下相撲力士搞霸凌「酒瓶塞肛門」 未成年理髮師遭恐嚇借錢

前橫綱稀勢之里。圖／翻攝自二所之關部屋官網

日本相撲界爆醜聞，被視為未來日本相撲協會會長熱門人選的前橫綱稀勢之里，近日遭媒體踢爆所屬的二所之關部屋（は二所ノ関部屋）發生不當行為，多位相撲力士集體霸凌1人，將酒瓶塞入其肛門，有人不當飲酒，醉倒一旁當場便溺，甚至還有人恐嚇借錢，種種爭議引發外界質疑其管理能力。

嬉鬧還是霸凌？相撲力士肛門被塞酒瓶還「燦笑比讚」

根據日媒《週刊新潮》指出，事發於2022年九州相撲錦標賽期間，隸屬於二所之關部屋的10多名相撲力士在室內大量飲酒，一名年僅23歲的年輕力士貴正道（たかせいどう）酒醉後一絲不掛，遭另2名力士上前包圍、抓住雙腳，喊了一聲「開始」後，直接將酒瓶塞進肛門，貴正道放聲大叫，不停扭動身體，不過一旁人疑似喝開了頻頻大笑。

其中一人又要把酒瓶塞進貴正道的嘴裡，接著直接把酒倒在他的臉上，在嬉鬧結束後，貴正道「滿臉燦笑」起身，雙手比了讚，該畫面遭流傳後引發熱議。

另有影片顯示，現場疑似還涉及未成年飲酒，以及酒後失控、在地上直接便溺等荒謬行徑。

該消息曝光後，引起外界質疑二所之關部屋管理不當，有媒體致電詢問相關影片事件，不過均以「我不清楚」、「稍後再回復」等理由輕輕帶過。

二所之關部屋旗下力士爆出醜聞。示意圖／翻攝自二所之關部屋官網

不只相撲力士喝酒鬧事！髮型師「1理由」恐嚇學弟欠錢

除了飲酒風波，二所之關部屋還被揭發有「不當金錢糾紛」。報導指出，一名年僅21歲的床山（とこやま，力士的理髮師），疑因個人債務問題，長期向另一名未滿20歲的低階床山施壓借錢，金額高達70萬至80萬日圓（大約新台幣14萬至16萬元），甚至出言恐嚇不得告訴其他人，讓月薪僅約14萬至15萬日圓（大約新台幣2.8萬至3.2萬元）的年輕床山備感壓力。

事件於2024年8月曝光後，稀勢之里曾陪同涉事人員前往受害者所屬部屋道歉，並還清債務，不過相撲協會合規委員會仍就監督責任問題，並研議是否進一步處分。

一度稱「不清楚狀況」！相撲協會懲處也引爭議

對於外界質疑，稀勢之里一度表示「不清楚相關情況」，未正面回應，相撲協會事後則表示，涉案床山已因財務問題辭職，而稀勢之里則因監督不周，遭理事長「嚴厲警告」，不過也沒有被降職或減薪。

據了解，稀勢之里在2017年，成為睽違19年再度誕生的日籍橫綱，一度在相撲粉絲之間引起熱潮，甚至有漫畫家以他為題材著作。

不過同年，稀勢之里因比賽中受傷忍痛退賽，成績也開始下滑，並宣布退役轉為親方，被視為肩負相撲界未來的重要人物，如今所屬部屋接連爆出醜聞，也引發外界質疑他的管理能力。



