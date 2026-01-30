前檢察官濫倒廢棄物 法院裁定交保、檢提抗告

重機具往下深挖，一處被公告劃定的山坡地保育區，被傾倒23萬2900立方公尺營建事業廢棄物，這是由前高雄地檢署檢察官陳正達為首的不法集團所為。他與前警友會黃姓站長勾結車頭、司機及現場管理人員犯案，不法獲利近5000萬元，橋頭地檢署日前提起公訴。

橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「陳姓被告如果在審判中，能依其承諾將廢棄物清理完畢，請法官量處適當刑責。另被告黃某辯稱，未因本案犯行而有任何獲利，難認犯罪之後態度良好，請予從重量刑。」

檢方表示，陳正達曾是檢察官，過去犯貪污罪入監，出獄後更應守法，卻為私利傷害環境，考量他全程坦承犯行，才建請量處適當刑責。但是他與黃姓被告移審時，法院裁定交保，也讓檢方不服，將提抗告。

北部也有非法傾倒。發現小貨車蹤跡，員警上前逮人，因為嫌犯無照在廢棄營區亂倒事業廢棄物。

刑事局偵查第二大隊副大隊長黃維和說明，「未申設相關的執照，並招攬逃逸的泰籍勞工，將廢棄物運往廢棄的軍營棄置。」

這一處位於桃園平鎮與楊梅交會的營區，也同樣被警方查出遭人惡意傾倒廢棄物。

附近居民抱怨，「垃圾是有啦，時常在倒啦。這個裡面阿兵哥也清了好幾次了，我本人每天在散步，散到前半年我不敢來。為什麼？都很臭啊。」

刑事局表示，主謀陳姓嫌犯曾是志願役軍人，將從軍時知道的廢棄營區當成棄置地點；由於他也曾與現役軍人合夥，結合境外詐騙集團，誘騙國人到海外工作，導致對方遭拘禁、迫害，新竹地檢署認定他惡性重大，具體求刑12年。