即時中心／林韋慈報導

曾因包庇走私集團入獄的前檢察官陳正達，假釋後再度涉案。橋頭地檢署查出，他勾結警友站長黃文宏，在高雄大樹區山坡地非法棄置大量營建廢棄物，9個月內不法獲利近5千萬元，破壞水土保持。檢方今（30）日偵結，依違反《廢棄物清理法》、《水土保持法》等罪嫌，起訴陳、黃等共20人，並對2人交保裁定提起抗告。

前檢察官成濫墾主嫌 司法界譁然

陳正達過去任職屏東地檢署檢察官，過去行為便引起爭議，2017年因包庇走私集團遭判刑7年6個月定讞，2021年假釋出獄。出獄後竟又成為非法濫倒集團核心人物，再度引發司法界震驚。

每車收3千 9個月進帳近5千萬

檢警調查，陳正達與時任仁武分局溪埔派出所警友站長黃文宏，於2024年底取得大樹區統嶺段土地使用權作為掩護，實際卻在山坡地掩埋外地運來的營建廢棄物。兩人向業者收取每車3,000元的「土尾錢」，並指揮司機載運棄置，現場設有電動管制門與專人看守，規模宛如非法處理場。

廣告 廣告

檢警會同環保局、林保署於去年9月開挖勘驗，估算掩埋廢棄物體積高達23萬2900立方公尺，嚴重破壞水土保持，幾近難以復原。依每日最高80車次計算，不法所得高達4990.5萬元，均由陳、黃兩人分帳。

檢方建請重判

檢方指出，陳正達身為前檢察官，明知法律卻為私利踐踏國土，雖全程認罪並表示願負責後續清運，仍難掩其惡性。黃文宏則過去多次違反《廢清法》，偵訊初期矢口否認，直到羈押期滿前才改口，且仍隱瞞金流，犯後態度不佳，檢方建請法院從重量刑。

法院交保 檢方不服提抗告

全案移審後，橋頭地院裁定陳正達以250萬元、黃文宏150萬元交保，並限制出境出海。檢方認為陳具司法背景，且曾逃避追訴，科技監控與具保難防再犯或逃亡，已對交保裁定提出抗告。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／前檢察官陳正達假釋後再犯 勾結警友濫倒廢棄物9個月撈近5千萬交保

更多民視新聞報導

抓到了！阿里山工寮遭闖入 黑熊因蜂蜜成功誘捕

暖流進部落！民進黨送家電到花蓮光復 36戶災民受惠

政府打詐有成！財損金額狂降5成 賴清德憂心：黑幫受境外勢力影響

