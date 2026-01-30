前檢察官陳正達淪「土霸王」！聯手警友會站長經營非法棄土場 狂倒萬噸廢料狠撈5千萬

前檢察官陳正達淪「土霸王」！與警友會站長經營非法棄土場遭起訴。資料照片

橋頭地檢署偵辦高雄大樹山坡地遭非法傾倒廢棄物案，查出前檢察官陳正達及警友會站長黃文宏等人買下當地統嶺段土地使用權後，任令土方業者非法傾倒廢棄物以收取「土尾錢」，不法獲利高達近5千萬元。橋檢日前偵結，依廢棄物清理法等罪嫌將陳正達、黃文宏等20人提起公訴，並建請法院從重量刑。

橋頭地檢署本月28日起訴後，將在押的陳正達與黃文宏移審橋頭地院，法院裁定陳、黃分別以250萬、150萬元交保，檢方不服已提出起準抗告。

陳正達是台大法律系畢業，司法官訓練所29期結業，曾任高雄地檢署檢察官，多年前因包庇走私案遭判刑7年半定讞，假釋出獄後轉任律師。2021年底《律師法》修正後，陳正達因符合「涉及重大刑案遭判刑1年以上定讞」要件，被法務部廢止律師執照。

起訴書指出，陳正達憑藉昔日擔任檢察官的法律背景，夥同曾任仁武警分局溪埔派出所警友站長的黃文宏，自2024年10月間起透過購買土地使用權方式，取得高雄市大樹區統嶺段2筆土地實際管理權，兩人明知該處為公告畫定的山坡地保育區，竟未經核准水土保持計畫開設棄土場，與多名車頭、司機及現場管理人員從事非法清除、處理營建剩餘廢棄物行為。

檢方查出，陳、黃以每車次3000元的價格，向車頭及司機收取俗稱「土尾錢」的處理費，指示司機將外地營建廢棄物運到棄土場傾倒堆置，為掩人耳目及加速作業，並雇用現場管理人員指揮交通、收單，另租用怪手整平廢土，場址每天進出車輛最高達80車次，規模驚人。

檢警環保單位經過長期蒐證，去年9月發動搜索並開挖履勘，確認該處遭非法棄置的營建混合廢棄物體積高達23萬2900立方公尺，換算陳、黃等人不法獲利約4990萬5000元。



