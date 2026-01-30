前檢察官高雄大樹濫倒廢棄物削5千萬 檢方偵結起訴

橋頭地檢署偵辦高雄大樹山坡地遭傾倒大量廢棄物，主嫌前檢察官陳正達與黃文宏等人不法獲利高達5千萬，近日全案偵結起訴，2人移審後獲交保，檢方已提出準抗告。

高雄大樹區山坡地遭傾倒廢棄物全案偵結起訴。（圖／資料畫面）

檢方調查，陳正達與前警友會站長黃文宏，於2024年10月間取得大樹區統嶺段603、604地號管理權，並開始以每車3千元價格將營建廢棄物運至該處非法棄置，據查每日進出車輛最高達80車次，專案小組去年9月開挖廢棄物體積約23萬2900立方公尺，檢方估算不法獲利高達4990萬5000元，去年9月底收網陳、黃2人遭拘提並收押。

全案橋頭地檢署近日偵結，檢方認為陳正達曾任檢察官熟諳法律，且曾涉貪汙治罪條例判決有罪入監服刑，更應遵守法律規範，竟為謀取利益造成土地傷害及汙染，考量他坦承犯行向法院請求量處適當之刑；另黃文宏有多次涉犯廢棄物清理法紀錄，前2次應訊時均堅稱不知情言辭狡辯，直到羈押期滿前才改口，請求法官從重量刑。

案件起訴於28日移審橋頭地方法院，法院裁定陳、黃2人分別以250萬及150萬元交保，諭知限制出境出海及不得與同案被告接觸，檢察官對交保處分不服已提出準抗告。

