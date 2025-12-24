前次長葉丙成洩資訊北市府開罰 教育部回應

▲教育部次長葉丙成涉性平洩密案。（圖 /翻攝葉丙成臉書）

[NOWnews今日新聞] 台大教授葉丙成在擔任教育部次長期間，被外界質疑透露性平案被害人資訊，雖在教育部認定其不適用《性平法》規定，但昨（23）日北市社會局則依違反「性侵害犯罪防治法」開罰5萬元。教育部回應；各項法律各有適用範圍，由不同機關依法處理，教育部尊重台北市政府依職權所為的行政裁處。

由於台大生認為受到大學宿舍舍監性騷擾，台大性平會報告認定「不成立」後續提行政訴訟救濟；葉丙成今年4月在社群網站發文，談到台大性平案件，內容處理不當導致洩漏當事人資料，更有委員要求教育部送性平會調查。後續葉丙成在今年8月請辭政務次長職務。

廣告 廣告

然而，教育部性別平等教育委員會調查認定，葉丙成非本案性平委員、調查小組成員或程序參與者，相關行為未涉及性平法所規範之調查處理職務範圍，因此認定未違反性平法23條、第24條規定。

另，葉丙成涉《性侵害犯罪防治法》的保密責任，教育部尊重台北市政府依職權所為之行政裁處，各項法律各有適用範圍，由不同機關依法處理，教育部予以尊重。

教育部將持續精進校園性別事件處理機制，針對性別事件相關法規、被害人隱私保護、資訊揭露界線等面向，強化各級學校及相關人員之法治與性別意識，落實教育宣導與性別事件防治工作，維護當事人權益。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

葉丙成台大上課有國安級維護？校方回應有安全疑慮可通報校安中心

受害女學生控葉丙成性平報告避重就輕！教育部回應了

葉丙成未違反性平法！受害女學生崩潰現身 控教育部態度令人心寒