前歐洲議會議員Ana Collado Jimenez參訪僑光科大 深化AI與國際合作交流

僑光科大董事長陳伯濤(左一)與來訪貴賓合影。(僑光科大提供)

記者徐義雄／台中報導

前歐洲議會議員（MEP）Ana Collado Jimenez 女士 11 月 15 日至 19 日應僑光科技大學觀光與餐旅學院之邀訪問。Collado Jimenez 女士為傳播領域專家，此行期間並為師生帶來一場以歐盟人工智慧發展為主題的專題演講，講座吸引眾多師生參與反應熱烈。

訪問期間，Collado 女士與多位主管進行深入交流，包括董事長陳伯濤、校長余致力及多位行政主管。

僑光科大校長余致力(左一)與來訪者交流。(僑光科大提供)

雙方就 Erasmus+ 架構下的師生流動、潛在之國際合作研究計畫，以及因應科技快速變遷下的共同治理挑戰等議題展開討論。僑光展現積極與合作精神，為未來合作奠定良好基礎，深化跨文化對話與校際夥伴關係。

廣告 廣告

前歐洲議會議員（MEP）Ana Collado Jimenez 女士 等人應僑光科技大學觀光與餐旅學院之邀訪問。(僑光科大提供)

行程的亮點之一，是 Collado 女士以「歐盟人工智慧發展與立法框架」為題所進行的專題演講。講座吸引學生、教師與研究人員踴躍出席。演講中深入解析歐盟人工智慧策略布局，聚焦最新制定的《歐盟人工智慧法案》（EU AI Act），說明 27 個成員國如何透過立法規範 AI 系統，促進倫理發展並維護基本權利。講座問答環節互動熱烈，顯示台灣學界對國際科技治理模式及歐盟標準可能對全球創新的影響高度關注。

前歐洲議會議員（MEP）Ana Collado Jimenez 女士 等人應僑光科技大學觀光與餐旅學院之邀訪問。(僑光科大提供)

Collado 女士參觀僑光多項具特色與前瞻性的教學與研究設施，展現僑光技職教育與產業接軌的堅實成果。

參訪圖書館及其錄音室外，造訪新成立的 AI 中心，觀摩師生於動畫創作、智慧流程管理及 AI 無人機飛行等領域的創新成果展示。隨後參訪餐飲管理系完善的教學設施，以及獨具特色的學生實習旅館，該旅館為學生提供貼近業界的真實操作環境。

前歐洲議會議員（MEP）Ana Collado Jimenez 女士 等人應僑光科技大學觀光與餐旅學院之邀訪問。(僑光科大提供)

僑光科大表示，此次交流強化與歐洲高等教育體系的連結，為未來在AI法規研究、跨文化治理及專業技能培育等領域開啟更多合作契機。僑光科大持續推動國際化與產學共創，打造AI時代下的全球學習平台。