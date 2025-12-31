前民眾黨女將陳諭韋 退黨後首發聲：不想被牽著鼻子走

陳諭韋近日宣布退出台灣民眾黨。（圖／翻攝自陳諭韋臉書）





民眾黨2025年年底再有人退黨。爭取2026年台中市北屯區市議員提名的陳諭韋，日前宣布退黨並正式遞交聲明書。陳諭韋退黨後高聲批評「早既有內定的提名人」、「不想被牽著鼻子走」，決定以無黨籍身分繼續服務選民。

白營多人角逐北屯區市議員

民眾黨台中市北屯區市議員選戰競爭激烈，除了陳諭韋，現任議員江和樹的市議會辦公室主任邱于珊、前台中市府研考會主委吳皇昇，以及中央委員許瑞宏，都有意代表白營出戰。未料陳諭韋日前無預警宣布退黨。

陳諭韋日前以黨內提名作業進度緩慢，影響選戰準備為由，決定退黨以無黨籍身分參選，並已於12月23日遞交退黨聲明書。

嚴正發聲：不想被牽著鼻子走

陳諭韋退黨後發文批評民眾黨，「不想被牽著鼻子走。早既有內定的提名人，不要去攪這場局，把這些時間認真勤走地方，還更有意義」。她也向支持者喊話，自己會繼續行善、服務、交朋友，做一個願意會做事的人。

陳諭韋宣布退黨，成為12月第3位退黨黨員，1日李有宜宣布辭去民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出民眾黨，表示將專心完成博士班學業；同一天，朱蕙蓉也公開宣布退黨。

