前民進黨工共諜案高院開庭 黃取榮否認犯罪、何仁傑喊「我沒做錯事」

前民進黨黨工遭中共收買為共諜，高等法院今下午首度開庭傳喚4名被告，民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮(見圖)否認犯罪，全案以秘密審理進行。(記者王藝菘攝)

〔記者楊國文／台北報導〕前民進黨黨工黃取榮被高檢署查出遭中共收買為共諜、在台發展共諜組織，依國安法起訴並求刑12年，正由高院審理中；黃另吸收同為民進黨黨工的邱世元、賴清德總統辦公室前諮議吳尚雨、前外交部長吳釗燮秘書何仁傑等人洩漏重要機密給中方，北院分別判黃10年、邱6年2月、何8年2月、吳4年，黃3人被羈押，僅吳獲50萬交保，全案上訴，高等法院今下午首度開庭傳喚4名被告，黃、何否認犯罪，全案以秘密審理進行。

高院今下午提訊黃取榮時，媒體問「為何要擔任共諜」、「為什麼要出賣國家」，黃低頭不語，不過，何仁傑被押解出庭時，轉身面對媒體大叫「我沒有做錯事」，隨即進入法庭。

檢調調查，民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮曾在中國經商，2017年遭中國情工機關吸收，返台替中國發展共諜網。黃取榮先吸收邱世元，安排邱赴中國、澳門等地與中國情工人員見面。

不久，邱世元介紹吳尚雨、何仁傑給黃取榮，黃再向吳、何刺探政府重要情報資報，何從2022年底起，將時任外交部長吳釗燮與中南美洲友邦等國使節的談話、會議紀錄等公務機密，傳送給黃，黃撰寫成報告傳送中方。

另外，吳尚雨則將2023年7月至2024年1月間賴清德出訪巴拉圭行程，賴為自己的總統選舉、其他立委候選人站台行程共4份資料，以LINE傳送給邱，邱再轉交給黃，黃則洩漏給中方；黃、邱共收受中方工作報酬607萬7500元、221萬6924元。

因國安法發展組織罪的一審檢察管轄機關是高檢署，高檢署先將黃取榮起訴，並求刑12年，移審高等法院後裁定羈押禁見。今年10月22日，高院提訊黃取榮開庭，黃否認犯行。

另外，北檢今年6月依違反國家機密保護法、國安法等罪起訴黃取榮4人，北院審理時，黃、何仁傑否認犯行，邱世元、吳尚雨坦承犯行，法官裁定黃4人均收押禁見，今年9月25日將黃4人判刑，判4年至10年不等徒刑，全案上訴高院審理，黃等3人續押，僅吳獲50萬元交保。

前外交部長吳釗燮秘書何仁傑被押解出庭時，轉身面對媒體大叫「我沒有做錯事」。(記者王藝菘攝)

前民進黨黨工黃取榮被控替中方在台發展共諜組織，被高檢署依發展組織罪起訴並求刑12年，正由高院理中；黃另案被北院依違反國家機密保護法判刑10年，全案上訴，高院今開庭提訊黃出庭。(記者楊國文攝)#

