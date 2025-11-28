前民進黨立委、全律會理事長尤美女挨告掏空！北檢不起訴處分

北檢。（圖／本報系資料照）

前民進黨立委尤美女遭律師界人士告發，她在擔任全律會理事長期間，私自與台北律師公會協議，免除積欠全律會會費1500多萬元，且未經會員大會同意，擅自決定以2.3億元購置會館，虧空全律會存款並負債，告發尤美女背信罪。尤美女找來前行政院政務委員、律師羅秉成辯護，台北地檢署調查後，認為尤美女罪嫌不足，今（28）日不起訴尤美女。

尤美女是知名律師，丈夫是前司法院大法官黃瑞明，她是「台灣婦女團體全國聯合會」創會理事長、曾任「國際職業婦女協會臺灣總會」副理事長、「台灣法學會」副祕書長、台北市律師公會理事長及婦女新知基金會監事，投入婦女運動逾30年。

廣告 廣告

她於民國101年起代表民進黨出任全國不分區立委，擔任立法院司法及法制委員會召集委員，她在兩屆立委期間，因致力於推動同性婚姻法案而被同志封為「同婚女神」「媽祖婆」。尤美女自112年1月至113年12月底，擔任全律會理事長，卸任後遭律師界告發背信。

告發指出，尤美女明知台北律師公會積欠全律會前身「中華民國律師公會全國聯合會」於106年9月12日至108年12月31日會費及利息共1538萬多元，並經全律會提告求償，卻未經全律會會員大會討論同意，擅自與台北律師公會達成協會，免除債務，致全律會損失1538萬餘元損失。

另尤美女明知全律會113年度預算並未編列購買會館經費項目，且未經專業估價，先於113年4月4日的臨時理監事聯席會議提出購買會館討論案，之後召開會員代表大會提案，並做成以2.7 億元授權理監事聯會議挑選並購買會館決議，另於同年8月的常務理會上宣布簽約2.3億購買會館，並建議授權洽辦貸款，由理事長代表簽約，主導購買會館案。

全律會向金敏投資購買大樓當會館，向土銀借貸1.8億，且設定抵押權未經會員代表大會同意，但該會館尚有租約至今年底，縱使滿租，租金收入僅38萬多，年報酬率僅1.989％，不及土銀貸款利率2.52％，致全律會存款虧空，並背負鉅額房貸，尤涉嫌背信罪。

尤辯稱，與北律和解是全律會理監事決議，不是她個人決定，和解促成北律及全律會的團結，至於購買會館決議程序沒有問題，購買會館是對全律會有利。

檢方認為，和解案事後已向全律會會員代表大會報告備查，難認尤有違背職務損害全律會利益，另購買會館致全律會虧空一事，尤罪嫌不足，因此將尤不起訴處分。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

8歲童流血不止竟是腸胃炎害的！全身血點 牙齦狂冒血嚇壞家人

驚傳又有法官過勞送醫急救！ 中高行審判長蔡紹良急診住院

沒大陸人背鍋了？台灣人出國素質堪憂 她9天沖繩行看傻：太丟臉了