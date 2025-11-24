前法官周靜妮當庭恐嚇少年 被判撤職並停任3年

台上侃侃而談，分享法律經驗，時任的苗栗地院少年及家事法庭法官周靜妮，有超過15年的法官經歷，但任職期間爆出爭議，侵害當事人權益，儘管在案發後離職，如今依舊被懲戒法院判停職，並且停止任用3年。

懲戒法院書記官長林玉苹表示，「被付懲戒人長期怠忽職責、違反相關辦案程序，而且未盡到自律及自我管理的責任，已經嚴重影響當事人的權益，並損及司法形象甚鉅。」

細數她的多項違失，懲戒法院認定，包含有當庭要求少年下跪、自搧巴掌、強迫當事人和解，也為處理私事恣意取消庭期、無故嚴重積案，更曾值班受理聲押案件，未及時到院訊問，反倒指示法警去向被告溝通，以交保作為條件，要對方拒絕夜間訊問，就能不用夜間開庭。

被懲戒人周靜妮丈夫回應，「我太太這個目前這個身心狀況，她的確需要去療養、需要時間。對於回任法院或公務員的工作，其實我們早就不做妄想，但是怎麼可以把說對法官的處罰，連帶去剝奪這法官之前取得的律師資格。」

這次的撤職判決，不僅禁止周靜妮再任法官，就連轉任法官的可能性都被因此限制，也讓周靜妮丈夫表示遺憾，正在討論是否上訴。

民間司改會法律政策部主任呂政諺說：「我們期待的是，對於法官而言，院長可以更早介入來關心工作狀況，然後讓相關的事情不會那麼嚴重。」

面對法官的違失問題，民間司改會建議，院長平時就得多加留心，每個法官的行為模式、審理狀況，才能在第一時間察覺異狀、及早介入。