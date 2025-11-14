前泰國特勤警官涉台商綁架案被捕 怒爆高層勾結柬埔寨詐團

國際中心／程正邦報導

桑塔納涉台商綁架案被捕，反控警界高層勾結柬埔寨詐團，引發泰國警政系統震盪。（圖／翻攝自Thai PBS World）

曼谷街頭近日上演一場驚心動魄的逮捕行動，泰國前特勤局官員桑塔納·普魯云拉特（Santhana Prayoonrat）在市中心一間飯店遭到泰國皇家警察突襲拘捕。這起事件不僅讓四年前一宗涉及高達9,300萬泰銖（約新台幣8,150萬元）的台商綁架勒贖舊案再度浮上檯面，更因桑塔納被捕後公開爆料警政高層內幕，在泰國政界與警界投下一枚震撼彈。

四年前舊案重啟：被控策劃勒贖億元台商

根據《泰國觀察家報》（Thai Examiner）和《泰國公共電視臺》（Thai PBS）等多家泰媒報導，這次拘捕行動發生在11月13日，由都會警察動員大批人員，於曼谷市中心Ploenchit地區的一間飯店內執行。警方指出，曾任特勤警官的桑塔納涉嫌在2021年策劃綁架一名台灣籍商人，並要求受害者支付高達9,300萬泰銖的鉅額贖金以換取自由。

儘管桑塔納堅稱自己清白，表示與該名台商之間僅存在財務糾紛，否認參與任何非法拘禁或勒贖行為，但警方已取得法院簽發的逮捕令，將其押往通羅警署進行後續偵訊。

柬埔寨警方3月突襲金邊詐騙據點，逮捕186名外籍嫌犯，中國、台灣人都有。（圖／翻攝自柬中時報）

前警官反擊：聲稱掌握柬詐集團機密資料

桑塔納被捕後，言詞激烈地公開反擊，聲稱這次大規模的逮捕行動並非單純的司法追訴，而是一場由政界與警方高層聯手策畫的「政治報復」。

他強調，自己之所以遭到打壓，是因為他掌握了多位政要與高階警官涉及非法線上賭博與跨國詐騙網絡的機密資料，特別是與柬埔寨詐騙集團運作有關的內幕。桑塔納警告，如果當局繼續追捕並試圖將他滅口，他將會揭露這些足以「引發社會混亂」的相關證據。他更表示，若遭關押，他將在獄中會見「大哥級」人士，繼續反擊司法調查。

警界風暴延燒：牽動前副總長爆料貪腐網絡

桑塔納的爆料，恰好與近期泰國警政系統的權力鬥爭與貪腐醜聞高度重疊。此前，已遭解職的前副警察總長蘇拉查特·哈卡朋（Surachate Hakparn，暱稱「大查特」）就曾向國會提交報告，點名數百名警界高層涉嫌貪腐並參與賭博網站，引發國內對泰國皇家警察系統公信力的廣泛質疑。隨後，警察申訴審查委員會更依據該報告，要求對前警察總長托薩克·素堪莫（Torsak Sukwimol）等人提起刑事追訴。

桑塔納此時被捕並爆出「政治報復」論，使外界懷疑這起台商綁架舊案，可能只是泰國警界內部派系鬥爭用來清算異己的一枚棋子。

針對桑塔納的說法，警方則強調，本次行動完全依法辦理，並根據法院的逮捕令執行拘捕。警方預計將於近日將案件移交至曼谷南區刑事法院，是否允許桑塔納保釋，將由檢方裁定。

