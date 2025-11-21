前派出所長收受虛擬幣、賓士車賄賂！包庇勾結藍道詐團 遭判刑11年6月

台北市警大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻(圖右二）收受台版柬埔寨主嫌「藍道」杜承哲虛擬貨幣及現金、賓士車等賄賂（中時資料照）

台北市警大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻，民國111年收受台版柬埔寨主嫌「藍道」杜承哲虛擬貨幣及現金、賓士車等賄賂，幫對方查個資，還偽造不實法院交保單供行使，最高法院斥責他身為派出所所長，竟勾結詐欺集團成員，依收賄罪判刑11年6月，褫奪公權5年， 洗錢罪判刑1年，行使偽造公文書罪判刑1年2月，全案定讞，將由檢察官聲請定執行期。

台版柬埔寨案主嫌「藍道」杜承哲等人111年囚禁提供銀行帳戶的被害人，導致被害人因為從浴室窗戶逃脫失足墜樓身亡，或未及時就醫獲得治療而死亡，日前最高法院將杜承哲判處無期徒刑定讞。

葉育忻自109年11月起擔任北市政府警察局大同分局寧夏路派出所所長，結識從事詐欺犯行之杜承哲，杜在111年3月至112年4月，委由葉育忻查詢或詢問他人之個人資料、員警個案處理情形，且要求葉育忻告知警政署打擊詐欺相關專案行動。

葉育忻以自己之警用帳號，登入相關警用平臺進行查詢，或佯以辦案所需，委請不知情之員警查詢，再將所查得資料交予杜承哲，使杜承哲得以充分掌握相關詐欺集團人員之個人資料及調查資料，亦將警政署辦理之全國同步打擊詐欺專案行動期間及內容，傳送予杜承哲知悉，以利其有所防範。

杜承哲在寧夏路派出所停車場或辦公室內，陸續交付現金共計200萬元、賓士自用小客車1輛，且將虛擬貨幣3萬3504顆USDT（泰達幣）打幣至葉育忻所指定由虛擬貨幣錢包內。葉育忻另受杜承哲請託，112年4月7日在寧夏路派出所辦公室內，以電腦製作不實之「黃」涉嫌詐欺取財罪之「臺灣士林地方法院交保單」1紙，並使用通訊軟體Telegram暱稱「Peanus Huge」之帳號，將該偽造之交保單傳送給杜承哲。

