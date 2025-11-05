前海基會高層祭掃汪道涵墓

前海基會董事長林中森（前左）與海協會會長張志軍（後右背對）代表一行人五日參加祭掃，向海協會創會會長汪道涵紀念像鞠躬致意，前海基會副董事長邱進益夫婦與周繼祥也陪同。（中央社）

記者康子仁∕綜合報導

前海基會董事長林中森、副董事長邱進益和周繼祥五日前往上海福壽園，向大陸海協會創會會長汪道涵墓獻花致意。大陸方面，包括海協會會長張志軍、副會長孫亞夫、李亞飛、李文輝等人出席，汪道涵兒子汪致重也出面接待。

汪道涵歷任上海市委書記、上海市長等要職，在一九九一年底海協會成立後，長期擔任海協會長，直至二００五年十二月過世。

司儀在祭掃儀式中表示，一九九二年海基會和海協會達成「體現一個中國原則的九二共識」，在此基礎上，一九九三年四月汪道涵與海基會董事長辜振甫舉行了辜汪會談，邁出了兩岸關係歷史性的重要一步。

當眾人面向汪道涵雕像行三鞠躬禮，司儀說，一鞠躬是「緬懷汪道涵功績，銘記歷史」，二鞠躬是「傳承先生精神，共促統一」，三鞠躬是「祈願兩岸團圓，民族復興」。

在祭掃儀式結束後，一行人參觀福壽園內的紀念館，內有汪道涵等名人的遺物，還有當年辜汪會談時海基會、海協會相互宴請的菜單。

邱進益看到牆上放大的辜汪會談照片感觸良多，回憶當年情景，那時會談訂出的範圍廣、題目多、層次又那麼高，「第一次在國際面前開的會談，所以不能搞砸，搞砸的話，無顏面對江東父老」。

汪致重表示，回顧當年在新加坡會談的情景，他相信時隔近三十三年，今天兩岸民眾「對兩岸和平統一的熱望更加強烈」，尤其邱進益已經八十九歲高齡，此次夫婦同行，飽含深情回顧，很讓作為汪老後人的他唏噓。他也和林中森一起回顧二０一三年在台北參加辜汪會談二十週年紀念會情景。